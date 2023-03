Hetaste snackisarna inför nattens Oscarsgala

+ Blir Ruben Östlund historisk?

Den svenske regissörens film "Triangle of sadness" kan få tre priser. Östlund är nominerad för bästa manus och regi och så kan komedin utses till bästa film. En svensk film har aldrig tidigare belönats med något av de tre tunga priserna Östlund kan belönas med. Nu är "Triangle of sadness" inte favorittippad, så det vore en skräll om regissören från Styrsö utanför Göteborg får gå upp och hålla tacktal.

+ Får Ludwig Göransson sin andra Oscar?

Den svenska låtskrivaren fick en Oscar för musiken till filmen "Black Panther" för fyra år sedan. Nu är Linköpingssonen nominerad i en annan kategori, bästa låt. Rihanna sjunger "Lift me up" i "Black Panther: Wakanda forever" och Göransson är en av fyra låtskrivare. Göransson tillhör till skillnad från Ruben Östlund favoriterna och är ett stort namn i USA, bland annat för sitt samarbete med Childish Gambino och för musiken till Star Wars-serien "The Mandalorian".

+ Tar "Everything everywhere all at once" – nästan – alla priser?

Den episka dramakomedin med science fiction-inslag har kommit från nästan ingenstans och dominerat prisgalorna som leder fram till Oscarsutdelningen. Michelle Yeoh och Jamie Lee Curtis tippas få en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll respektive biroll och den kan även belönas för bästa manliga biroll, bästa regi, manus och film. Eller så gör Oscarsakademin en antikrigsmarkering och väljer "På västfronten inte nytt".

+ Får Tom Cruise – äntligen – en Oscar?

Trots att han har varit en av Hollywoods största stjärnor de senaste 40 åren har Tom Cruise aldrig fått en Oscar och det är 23 år sedan han ens var nominerad senast. Det är han inte i år heller, som skådespelare. Däremot har han producerat "Top gun: Maverick", som både fick bra kritik och spelade in så mycket pengar att den anses ha räddat biografbranschen efter pandemin. Det kan han vara värd ett pris för.

Jimmy Kimmel leder Oscarsgalan. Hur många skämt drar han om fjolårets "örfilsgate".

+ Hur många skämt blir det om "örfilsgate"?

Pratshowvärden Jimmy Kimmel leder Oscarsgalan och kan förstås inte förbigå det som hände i fjol. Will Smiths örfil på Chris Rock skakar fortfarande om Hollywood. Men frågan är hur mycket det går att skämta om något så tragiskt som en misshandel, som fått så stora konsekvenser. Oscarsakademin verkar vilja undvika kontroverser och politik i år och tackade, enligt amerikanska medier, nej till ett framträdande via videolänk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Oscarsgalan direktsänds i TV4 med start klockan 01.00, natten till måndag. TV4 Play sänder från röda mattan med start 23.00.