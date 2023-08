Kristallengalan kan bli Wahlgrens värld

De nominerade är…

Röstas fram av tittarna:

Årets kvinnliga programledare: Farah Abadi (SVT), Bianca Ingrosso (Kanal 5/Discovery+), Magdalena Kowalczyk (Viaplay), Renée Nyberg (TV4).

Årets manliga programledare: Hasse Aro (Viaplay), Klas Eriksson (SVT), David Hellenius (TV4), Joakim Lundell (Kanal 5/Discovery+).

Årets tv-personlighet: Benjamin Ingrosso, "Benjamins" (TV4), Alfred Svensson, "The journey – 15 dagar i Nepal" (Viaplay), Pernilla Wahlgren, "Wahlgrens värld" (Kanal 5/Discovery), Fouad Youcefi, "Valvakan" (SVT).

Tittarnas favoritprogram: "Benjamins" (TV4), "Högspänning" (Viaplay), "Leif och Billy" (SVT), "Spökjakt" (Kanal 5/Discovery+), "Young royals" (Netflix).

Röstas fram av en jury:

Årets tv-drama: "Detektiven från Beledweyne" (SVT), "Händelser vid vatten" (SVT), "Limbo" (Viaplay), "Nattryttarna" (C More/TV4), "The playlist" (Netflix).

Årets kvinnliga skådespelare: Evin Ahmad, "Snabba cash" (Netflix), Asta Kamma August, "Händelser vid vatten" (SVT), Malin Levanon, "Detektiven från Beledweyne" (SVT), Saga Samuelsson, "Nattryttarna" (C More/TV4), Rakel Wärmländer, "Limbo" (Viaplay).

Årets manliga skådespelare: Alexander Abdallah, "Thunder in my heart" (Viaplay), Edvin Endre, "The playlist" (Netflix), Christian Hillborg, "The playlist" (Netflix), Jonas Karlsson, "Nattryttarna" (C More/TV4), Rolf Lassgård, "Händelser vid vatten" (SVT).

Årets biroll: Ayaan Ahmed, "Snabba cash" (Netflix), Gustaf Hammarsten, "Thunder in my heart" (Viaplay), Magnus Krepper, "Händelser vid vatten" (SVT), Liv Mjönes, "Händelser vid vatten" (SVT), Mahmut Suvakci, "Top dog" (C More/TV4).

Årets komedi- och humorprogram: "Herr talman" (SVT), "Kärlek & anarki" (Netflix), "Leif och Billy" (SVT), "Meningen med livet" (Viaplay), "Vuxna människor" (C More/TV4).

Årets unga dramaserie: "Handen på hjärtat" (C More/TV4), "Ingen ängel" (Viaplay), "Leva life" (Viaplay), "Thunder in my heart" (Viaplay), "Young royals" (Netflix).

Årets tävlingsreality: "Drag race Sverige" (SVT), "Elitstyrkans hemligheter" (TV4), "Kompani Svan" (Kanal 5/Discovery+), "Paradise" (Viaplay), "Robinson" (TV4).

Årets livsstilsprogram: "Benjamins" (TV4), "Jills veranda" (SVT), "Lyxfällan" (Viaplay), "Renées brygga" (TV4), "Vem tror du att du är?" (Kanal 5/Discovery+).

Årets underhållningsprogram: "Alla mot alla" (Kanal 5/Discovery+), "Bianca" (Kanal 5/Discovery+), "IFS – Invandare för svenskar" (SVT), "Mauri – vad hände sen?" (TV4), "Ägd av Danny" (Prime Video).

Årets realityprogram: "Bröderna Noréns underbara resa" (TV4), "Den blomstertid" (SVT), "Fängelseexperimentet: Little Scandinavia" (SVT), "Gränsbevakarna" (Kanal 5/Discovery+), "Marko & Irma" (TV4).

Årets barnprogram: "Julkalendern: Kronprinsen som försvann" (SVT), "KP-tv" (C More), "Otajmat" (SVT), "Strula" (SVT), "Wild kids" (C More).

Årets kärleksreality: "Bonde söker fru" (TV4), "Gift vid första ögonkastet" (SVT), "Hotell romantik" (SVT), "Vild kärlek" (Viaplay), "Älskar älskar inte" (Kanal 5/Discovery+).

Årets faktaprogram: "Den svenska dokusåpan" (SVT), "Hårt väder" (SVT), "Stockholms gängkrig – bakom rubrikerna" (SVT), "Svenska fall" (Viaplay), "Typiskt romer" (UR).

Årets nyheter- och aktualitetsprogram: "Aktuellt special: Ett år sedan invasionen" (SVT), "Efter fem (söndag)" (TV4), "Efterlyst" (TV3/Viaplay), "Ekonomibyrån" (SVT), "Svenska nyheter" (SVT).

Årets dokumentärprogram: "Att bli Lee" (TV4), "Havsfilosofen" (Viaplay), "Historjá – Stygn för Sapmi" (SVT), "Kärlek och skilsmässa" (SVT), "Selma Lagerlöf" (SVT).

Årets granskning: "Att lösa ett mord" (Viaplay), "Kalla fakta: Lockbeten" (TV4), "Kalla Fakta: Partiernas hemliga pengar", "Uppdrag granskning: Kungens bostäder" (SVT), "Uppdrag granskning: Skuggkriget" (SVT).

Årets sportproduktion: Allsvenskan (Kanal 5/Discovery+), Fotbolls-VM, herrar (C More/TV4), Fotbolls-VM, herrar (SVT), Skidskytte-VM (SVT), "Viaplay vinter med VM-månaden" (Viaplay).