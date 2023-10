Sarah Klang gör musik av moderskapet

Sarah Klang slog igenom med dunder och brak när hon plötsligt dök upp som gästartist i SVT:s flaggskepp "På spåret" 2018. Debutalbumet "Love in the Milky Way" kallades samma år av kritiker för "det bästa svenska debutalbumet någonsin" och Klangs texter gav henne epitetet "The saddest girl in Sweden".

Nu har fem år passerat och Sarah Klangs nya album "Mercedes" tar en helt annan riktning. Titeln anspelar på hennes dotters namn, och skivan är en hyllning till moderskapet snarare än en bearbetning av kraschade kärleksrelationer.

Att det skulle vara temat på skivan var ett aktivt beslut.

— Mina skivor har alltid varit självbiografiska, och tidigare har de varit väldigt fokuserade på kärleksrelationer. Men när jag fick veta att jag var gravid visste jag direkt att jag ville göra en platta av det. Det var inte något som bara hände – jag planerade det och bestämde det med dem jag jobbade med, säger hon.

Distans

Att formulera graviditeten till musik var också ett sätt att få distans till upplevelsen, menar Klang:

— Om jag är nervös för något så hjälper det att göra det till ett projekt. Det är väldigt bra för mig att ha ett mål, det är därför jag har gjort nya album direkt efter varandra. Det är skönt att rama in mitt liv i en låda, att fokusera på det och låta livet hända runt omkring, säger hon.

Men graviditeten satte även i gång andra processer i Sarah Klang, och "Mercedes" handlar också om händelser i hennes liv när hon var yngre. Därför handlar texterna också om att se på sitt yngre jag med lite snällare ögon.

— Jag har haft en bild av att allt kommer att bli bra bara jag får barn, då kommer man att ha löst det här med sig själv. Men sedan inser man att man inte alls har gjort det. Jag tänkte att jag hade nio månader på mig att fixa allt, men nu har jag insett att det kommer att ta hela livet. På det sättet har jag verkligen gjort ett album till mig själv, säger hon.

Sarah Klangs nya album "Mercedes" släpps på fredag.

Alldagligt

Även om det var självklart för Sarah Klang att skriva om moderskapet så var det ändå inte helt enkelt. Men det var viktigt för henne att skildra föräldraskapets alla olika sidor.

— Det här med moderskap är ju ganska osexigt, och om det inte kan vara sexigt, vad kan det vara då? Då får det vara heligt och varmt. Men det är ju inte heller hela sanningen, så jag har försökt att skildra det ganska alldagligt. Det som är jobbigt ville jag göra lite roligt, säger hon.

Effekten, hoppas Sarah Klang, ska bli att alla kan hitta någonting i texterna att känna igen sig i och beröras av, även om man inte har egna barn. För alla är ju till syvende och sist själva barn till någon.

— Den relationen innebär en helt annan "älskarkänsla" än en regelrätt kärleksrelation. Den är större och känns annorlunda och det ville jag fånga snarare än att göra en skiva om mitt barn. Det skulle bli alldeles för exkluderande, vem vill lyssna på en skiva om bara en go unge? Tricket är snarare att utgå från sig själv och vad moderskapet har gjort med mig, hur en sådan kärlek får mig att känna, säger hon.