Tittarna sågar Samir och Viktors comeback: "Bara pinsamt"

Popduon Samir och Viktor som består av Samir Badran, 33, och Viktor Frisk, 28, tävlade i Melodifestivalens första deltävling med låten "Hela världen väntar". Duon är välkända på melloscenen då de har deltagit tre gånger tidigare.

De tävlade första gången 2015 med låten "Groupie", sedan deltog de igen året därpå med succén "Bada nakna". Efter två års uppehåll tävlade de på nytt 2018 med "Shuffla".

Comeback på melloscenen

Sedan 2018 har publiken inte sett mycket av popduon men nu 2024 gör de comeback på melloscenen. Men denna gång blir det en kortvarig melloresa. Redan efter första deltävlingen åker duon ur tävlingen.

– Det känns surt, men det känns också som att vi gjorde vårt bästa, säger Viktor Friskt till Aftonbladet.

Tittarna sågar duon: "Herregud så dåligt"

Nu sågas popduon på Melodifestivalens Instagram.



"Åh herregud så dåligt detta var. Sorry killar. Ni är supercharmiga men herregud."

"Samir och Viktor should have stayed in 2016. Worst song this evening and even worse singing!"

"Helt ärligt jag älskar Samir och Viktor men den här låten var riktigt dålig"

"Önskar jag bodde nära en cementfabrik, skulle be dem fylla mina öron. Det var hemskt."

"Inget vidare bara pinsamt tyvärr"