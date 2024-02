Har du koll på Mello-aktuella Albin Tingwalls kända exflickvän?

Albin Tingwall ålder – hur gammal är han?

Albin Tingwall är född den 25 juli 2003, vilket innebär att han fyller 21 under sommaren 2024.

Albin Tingwall längd – hur lång är han?

Det är många som undrar hur lång Albin Tingwall är, men det har han faktist inte gått ut med ännu.

Vann Albin Tingwall Idol?

Nej, Albin Tingwall vann inte Idol 2022, men kan kom hela vägen till final och hamnade till slut på en andraplats. Han förlorade mot Nike Sellmar, som han hyllade på Instagram efter finalen.

– Du är nu vinnaren av idol men för mig är du så mycket mer än så. Du kommer nu för alltid att finnas med mig livet ut. Nått som känns skönt är att även fast du krossade mig igår framför 20 000 människor, så kommer du aldrig vinna mot mig i pingis, skrev Tingwall på Instagram då.



Albin Tingwall familj – var växte han upp?

Tingwall är uppvuxen i Sigtuna, tillsammans med sina föräldrar Suzanne och Henrik Tingwall och sin två år äldre bror Joel Tingwall.

Är Albin Tingwall bror till Joel Tingwall?

Ja, Albin Tingwall och Joel Tingwall är syskon. Under sin medverkan i Idol 2022 valde Tingwall att hedra sin bror genom att tillägna låten "Fix you" med Coldplay till honom.

Spelar Albin Tingwall tennis?

Nej, Albin Tingwall spelar inte tennis, men hans bror Joel Tingwall är tennisspelare. Han är bland annat tränare i Upsala tennisklubb.

Är Albin Tingwall med i Melodifestivalen 2024?

Ja, Albin Tingwall gör sin debut i Melodifestivalen 2024 under programmets fjärde deltävling med sin låt "Done getting over you".

"MELLO 2024! NYP MIG. Jag är så tacksam och glad att jag fick den här möjligheten. Ska ge allt jag har i februari. Hoppas ni är med mig!", skriver Tingwall på Instagram om sin medverkan.



Har Albin Tingwall varit ihop med Nike Sellmar?

Albin Tingwall och Nike Sellmar tävlade mot varandra under Idol 2022, och under resan utvecklades vänskapen till en kärleksrelation. Efter att programmet avslutats blev de officiellt ett par. Bara ett år senare gick de ut med att de gått skilda vägar på Instagram.

"Jag har något tråkigt att berätta. Jag och Albin har gjort slut. Ni vet ibland när man måste göra saker för sin egen skull, trots att man har så mycket kärlek för en person. Så blev det den här gången", skrev Sellmar under inlägget.

Tingwall var inte heller glad över uppbrottet. I ett skriftligt meddelande till Expressen berättade han att han inte är intresserad av att bli kär igen.

"Mår inte särskilt bra. Det är mitt första förhållande om mitt första avslut. Man förlorar den viktigaste personen i sitt liv utan att man kan göra något åt det. Jag är inte särskilt sugen på att bli kär igen."



Har Albin Tingwall flickvän?

Det är idag oklart om Albin Tingwall har skaffat en ny flickvän.

Har Albin Tingwall Instagram?

På Instagram heter Albin Tingwall @albintingwalls.

