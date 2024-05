Fansen rasar på Carola – slår tillbaka: "Känner starkt..."

Det var efter finalen av Eurovision Song Contest 2024 som Carola Häggkvist valde att publicera ett inlägg på Instagram där hon försvarade Israels Eden Golan från den arga publiken i arenan.

I inlägget uttrycker hon ilska mot att den israeliska artisten bemöttes av burop och protester.

Men alla var inte nöjda över Carolas ställningstagande. I inläggets kommentarsfält är det nämligen många som är arga över att hon försvarar Israel.

Efter hatstormen väljer Carola nu att svara på kritiken:

"Vi måste kunna våga lyfta frågor och tankar utan att man genast blir placerad i ett fack", skriver hon på Instagram.

Carola: Jag stöttar Eden Golan

Under inlägget på Instagram skriver Carola bland annat:



"Eurovision är en intressant termometer på världens ’PK-fest’, mitt i all musik som är ämnad att förena... Ändå står publik och gör politisk hätsk-stämning mitt i live sändning åt en 20 årig sångerska där landet infriat alla EBU’s krav för att kunna deltaga."

Fansen rasar på Carola: "Tusentals barn som mördas"

På Instagram är det många som har reagerat på Carolas uttalande. De flesta är upprörda över artistens ord:

"Tänk att värdera en 20-årings känslor över de 15.000 barn som mördats, ett mördande hon och du stöttar fullhjärtat. Vad hände med alla barn är lika värda?"

"Usch. Du är ju förfan en mamma Carola, känner du inget för de tusentals barn som mördats?"

"Israel begår folkmord..."

"Hålla hjärtan varma och rena” förutom när det är palestinier som mördad på otänkbara sätt av Israhell då ska man minsann ursäkta det och skaka rumpan i tv för det är viktigt, att vi här i väst har nöje att titta på en lördag kväll. Palestinier dör ju varje dag vad spelar det för roll."



Men det finns också de som applåderar uttalandet:

"Carola håller med dig till fullo! Jag blir på riktigt ledsen när man ser vart världen är på väg o vad människor ger uttryck för. Musiken har ju vi fått som ett verktyg att förena varandra! Tur att du finns o väger upp åt rätt håll o visar att det finns en godhet kvar."

"Keep being one of our icons in this industry, thank you for the support at eden this year."

Eurovisionartist riskerar åtal för olaga hot

Carola svarar på kritiken: "Vi måste kunna våga lyfta frågor och tankar"

Efter den enorma diskussion som blossat upp i Carolas kommentarsfält har hon valt att kommentera situationen.

Carola skriver att hon tycker det är okej att diskutera, så länge det görs med repsekt och välvilja.

"Vi måste kunna våga lyfta frågor och tankar utan att man genast blir placerad i ett fack. En del frågor i livet, politiskt och religösa mm har ibland mer toner i sig än bara svart vitt, skriver hon och fortsätter:

"Jag tror att varje normal funtad människa känner starkt med alla familjer och barn som utsätts i krig. Det är en icke fråga. Och det går åt båda hållen."

