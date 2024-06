Beck-filmerna är några av våra mest älskade filmer genom tiderna, och det har gått över 25 år sedan den första filmen släpptes. I huvudrollen ser vi Peter Haber, och filmerna kretsar kring karaktären Martin Beck och hans kollegor.

LÄS MER: Från sämst till bäst – alla 50 Beck-filmer rankade



Fler Beck-filmer spelas in

I februari 2024 hade “Beck – Dödläge” premiär på TV4 Play, vilket blev den 50:e filmen om Martin Beck. Och det ser ut att bli minst två filmer till om Sveriges mest populära polisgrupp.

I ett inlägg på Instagram berättade nämligen Peter Haber i februari 2024 att ännu fler Beck-filmer kommer att spelas in. Jon Mankell, exekutiv producent för Beck, har även bekräftat att det kommer spelas in två filmer under 2024 och att det finns en önskan om att göra ännu fler, rapporterar TV4.

MISSA INTE: Därför väljer Peter Haber att inte se "Beck - Dödläge"



Jonas Karlsson spelade Klas Fredén i Beck

Det var 2014 som det stod klart att den fiktiva Beckgruppen skulle få en ny chef, vilken skulle spelas av ingen mindre än Jonas Karlsson. Klas Fredén, som senare blir Säpo:s högsta chef, blev snabbt en av de mest centrala karaktärerna i långköraren.

Men den 49:e filmen i ordningen fick dock ett minst sagt oväntat slut. “Beck – Inferno” avslutades nämligen med en chockerande scen där karaktären Klas Fredén dör.

Peter Haber och Valter Skarsgård syns i "Beck – Dödläge". Foto: Anders Wiklund/TT

LÄS MER: Så bra är nya Beck-filmen Dödläge: "Inte bara en enda stor gråtfest"



Jonas Karlsson om Beck-kollegorna: "Har varit superkul"

Jonas Karlsson tar emot priset för bästa Manliga huvudroll för rollen som Tyko Johnsson i "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Och om du hade hoppats få någon typ av glimt av Jonas Karlsson i kommande Beck-filmer så lär du nog bli besviken. Nyheter24 frågade honom på Polarprisets röda matta om han kommer att synas i filmerna på något sätt igen, och det lät då som skådespelaren lämnat filmserien bakom sig.

Kommer du dyka upp mer i någon Beck-film på något sätt?

– Det ser ju mörkt ut va? Jag tror att det blir svårt.

Kommer du sakna Beck-gänget?

– Ja, det kommer jag göra. Det var ett jätteroligt gäng och det har varit otroligt roligt att göra de här filmerna. Det har varit superkul. Men jag har gjort ganska många filmer också.

MISSA INTE: Nya klippet på Peter Haber oroar publiken: "Trodde hjärtat skulle stanna"