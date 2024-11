I hela 35 säsonger har "På spåret" varit en del av den svenska tv-tablån. Från början var det Ingvar Oldsberg som var programledare, men år 2009 tog Kristian Luuk över frågesportsprogrammet, där både deltagare och tittare får följa med på resor inom och utanför Sverige.

Det var dock inte givet att det skulle bli Luuk som ställde den numera klassiska frågan "vart är vi på väg?". Faktum är att en kvinnlig tv-profil nyligen avslöjade att hon blivit erbjuden programledarjobbet.

– Då tyckte jag på allvar att det var en för stor macka att bita i, har hon sagt i Fredrik Ralstrands ”Tv-fabriken”.

När Ingvar Oldsberg ledde "På spåret" var Björn Hellberg, under majoriteten av åren, domare. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kristian Luuk har varit programledare för "På spåret" sedan 2009. Foto: Adam Ihse/TT

Tittarna ifrågasätter detaljerna i "På spåret"

Men det är alltså fortsatt Kristian Luuk som leder "På spåret", vars 35:e säsong hade premiär den 1 november.

Precis som föregående säsonger lockar programmet en stor skara tittare. I fredags hade man till exempel 2 083 000 tittare linjärt, vilket gjorde "På spåret" till det mest sedda under hela föregående vecka.

Gry Forsell och Jonas Rhodiner. Foto: SVT

Men fredagens avsnitt, där Ebba Kleberg von Sydow och Anders Tegnell mötte Gry Forssell och Jonas Rhodiner, gav också upphov till en hel del reaktioner.

När SVT delade en bild på de två lagen, med frågan "vilka vinner ikväll?", passade några tittare på att vädra vad de ansåg vara "fel".

Foto: Skärmavbild/Facebook/SVT

Det var bland annat några uttalanden om den före detta längdskidåkaren Marcus Hellner som fick vissa att haja till. Så här skrev några av dem:

"Blir irriterad när de säger att Marcus Hellner är Gällivareson. Han tävlade för dem men är från Lerdala i Skaraborg".

"Marcus Hellner är från Lerdala!!! Inte från Gällivare."

Foto: Skärmavbild/Facebook/SVT

Några tittare reagerade också på en bild på bandet Metallica.

"Bilden på Metallica var från fel uppsättning. Cliff Burton dog i en bussolycka 1986. 'Wherever I may roam' spelades in 1991 med Jason Newsted på bas."

"Men alltså! Vilken miss med Metallica-bilden."

"Så otroligt klantigt med bilden på Metallica på så många sätt från helt fel år. Skämsnivå 100 % för Fredrik Lindström."

"Felaktiga uppgifter om Metallica-bilden. De såg inte alls ut så vid tiden då låten släpptes. Bilden var från de tidiga åren (före -86) när ännu Cliff Burton spelade bas i bandet. Låten vi hörde var från -91 och under denna tid hade James dessutom odlat ut mustasch. Metallica förtjänar bättre!"

Foto: Skärmavbild/Facebook/SVT

SVT:s svar: "Det står vi för"

Men när Nyheter24 kontaktar SVT uppger de att det inte rör sig om några felaktigheter.

"Det stämmer att Marcus Hellner är född i Lerdala. Något annat sägs inte i programmet. Frågan tog avstamp i Dundret och Hellnerstadion, skidåkningsanläggningen i Gällivare som blivit uppkallad efter Marcus. Han är starkt förknippad med Gällivare dit han flyttade redan under gymnasiet, han tävlade för Gellivare Skidallians under sina storhetsår och är fortfarande bosatt i Gällivare. Det som sägs är 'Gällivaresonen' och att han är 'från Gällivare', där han bott större delen av sitt liv, och det står vi för", skriver man i ett mejl och fortsätter vidare:



"Angående Metallica så visas ofta en bild i samband med det rätta svaret. Bildens syfte är att tydligt illustrera det rätta svaret med hög igenkänning. Redaktionen är fullt medvetna om att bilden inte är en samtida uppställning av Metallica med låten 'Wherever I may roam'. Bilden illustrerar helt enkelt det rätta svaret, alltså bandet Metallica, inte vilka som var medlemmar i bandet vid inspelningen av låten."

