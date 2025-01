Steffo Törnuist klagade på Bianca Ingrosso bakom kulisserna

Bianca Ingrosso, 30, är minst sagt en dam med många strängar på sin lyra. Utöver att hon är född i en väldigt känd familj så tog hennes egen karriär fart tack vare premiären av Wahlgrens värld 2016. Programmet skulle bli början på hennes eget imperium.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

2021 valde hon dock att hoppa av serien för att "satsa på annat". Och det där "annat" skulle komma att gå vägen.

Bianca blev medgrundare och ansiktet utåt för framgångssagan sminkföretaget Caia cosmetics.

Under de senaste åren gång har företagen dragit i Bianca så hon nästintill slitits i stycken. Inte nog med att Bianca är i full gång med sin egen talkshow "Bianca by night" så är hon nu även delägare i familjeföretaget "Mino market", delägare i smyckesföretaget ANI Who samt i klädmärket ÀVORA som hon startade upp med sin manager Vanessa Lindblad.

"Bianca by night". Bildkälla: MX

Under veckan kunde dock BreakIt avslöja att ÁVORA gått back många miljoner senaste året.

Steffo Törnqvists klagomål bakom kulisserna

Under helgen hade "Bianca by night" premiär och gästerna i soffan på Berns var inga mindre än Felix Herngren, Rebecca och Fiona och ADAAM.

Men i sitt tidigare program har Bianca även intervjuat stora stjärnor som Dwayne "The Rock" Johnson och Jennifer Aniston och sångerskan Tyla.

Men i år kommer hon också att gästas av en stor kändis, i alla fall när det kommer till oss svenskar, nämligen den folkkäre Steffo Törnuist. Det hela berättade Bianca om när hon gästade Nyhetsmorgon med Jenny Strömstedt, vilket Hänt var först med att nämna.

Journalisten och TV4-profilen Steffo Törnquist. Bildkälla:

Och trots att Steffo minst sagt är en artig påg var det en liten anmärkning han berättade att han hade, naturligtvis med glimten i ögat.

– Nej men det var mysigt alltså, han klagade dock på whiskeyn såklart. Vi hade inte tillräckligt bra whiskey, sa Bianca. Jenny Strömstedt.

– Det kanske ni inte heller hade, sa Jenny Strömstedt.

– Nej det hade vi säkert inte, budgeten fanns inte för det, svarade Bianca.

