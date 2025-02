Den 8 mars går den stora finalen av Melodifestivalen 2025 av stapeln i Strawberry Arena. De som hittills lyckats knipa finalplatserna är Maja Ivarsson, John Lundvik, Klara Hammarström, Erik Segerstedt, Greczula, Annika Wickihalder, Måns Zelmerlöw och KAJ.

Den femte och sista deltävlingen äger rum i Jönköping, och direkt efter så hålls även finalkvalet, där de artister som inte tog sig direkt till final får en ny chans. De bidrag som hittills lyckats ta sig till finalkvalet är Meira Omar, Kaliffa, Dolly Style och Ella Tiritiello.

MISSA INTE: Finalkvalet i Mello 2025: Tid, startordning och röstning

Deltävling 5 av Melodifestivalen – alla artister och startordning

I deltävling fem tävlar följande bidrag:

1. Arvingarna – ”Ring baby ring”

2. Arwin – ”This dream of mine”

3. Saga Ludvigsson – ”Hate you so much”

4. Victoria Silvstedt – ”Love it!”

5. Vilhelm Buchaus – ”I'm yours”

6. Scarlet – ”Sweet n' psycho”

MISSA INTE: Mello 2025 deltävling 4: Artister, startordning och odds



Deltagarna under torsdagens pressträff inför deltävling 5. Foto: Jessica Gow/TT

Scarlet håller sina identiteter hemliga

För gruppen Scarlet så blir det andra året i rad som de tävlar i Melodifestivalen. Metalduon utgörs av artisterna Scarlet Hunts och Thirsty, och 2024 ställde de upp med låten “Circus X”. I år testar de lyckan med bidraget “Sweet n’ psycho” som är skriven av Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Anderz Wrethov och artisterna själva.

Scarlet Hunts och Thirsty har valt att hålla sina riktiga identiteter hemliga, och deras namn är därför okända. Scarlet Hunts har alltid en skelettliknande ansiktsmålning, medan Thirsty är målad som en blodig vampyr.

LÄS MER: Allt om Scarlet: Ålder, riktiga namn och kopplingen till Smash Into Pieces



Scarlet med bidraget "Sweet n' psycho". Foto: Jessica Gow/TT

Men hur gör duon för att få sminket att sitta? Och vem vill de festa med på Mello-efterfesten? Det har de tidigare berättat för Nyheter24.

Vad är ni mest nervösa för ska hända när ni står på scen?

– Vi låter inte sådana tankar komma i närheten där och då, säger Thirsty.

– På genrepet sist fick jag väldigt mycket rök på mig. Det var någon som riktade det rakt i munnen så det fick jag känna på, berättar Scarlet Hunts.



MISSA INTE: Så låter årets sista bidrag i Melodifestivalen 2025



Scarlet Hunts och Thirsty i Scarlet under torsdagens pressträff inför deltävling 5. Foto: Jessica Gow/TT

Vem ser ni mest fram emot att festa med på efterfesten?

– Så många! Dolly Style, Kaliffa, Victoria Silvstedt, Arvingarna.

Ni måste ju ha otroliga sminkprodukter, eftersom det verkar sitta som berget. Hur gör ni?

– Vi vaknar såhär, säger Thirsty.

– Vi är födda såhär. Fatta att borsta de här tänderna, inflikar Scarlet Hunts och pekar på sin sminkning.

Ni har ju inte gått ut med era riktiga identiteter. Vad är anledningen till det?

– Vi har gått ut med våra riktiga identiteter. Scarlet Hunts och Thirsty.

Kommer ni någon gång avslöja vilka ni egentligen är?

– Det finns ju inte så mycket att avslöja. Vi står här i full skrud, säger Thirsty.

– Vi får se när ögonen börjar hänga ännu mer och det mörka drar sig ännu längre. Då kanske vi hittar på något annat. Vi switchar till varandra kanske, berättar Scarlet Hunts.

LÄS MER: Allt om Ella Tiritiello: Familj, låtar och om hon har pojkvän