I Melodifestivalen 2025 har man hittills avhandlat tre deltävlingar. Klara för final är sex artister: Maja Ivarsson, John Lundvik, Klara Hammarström, Erik Segerstedt, Annika Wickihalder och Greczula.

Därutöver har Meira Omar, Kaliffa och Dolly Style lyckats knipa platser i finalkvalet.

Annika Wickihalder och Greczula tog sig till final i förra veckans deltävling. Foto: Anders Wiklund/TT

Sänds deltävling 4 av Mello 2025 från Malmö?

Den fjärde deltävlingen kommer att utspela sig i Malmö arena. Det var också där man anordnade Eurovision Song Contest 2024 efter att Loreen, för andra gången, vunnit tävlingen året dessförinnan.

Artisterna i deltävling 4 av Melodifestivalen 2025. Foto: Johan Nilsson/TT

Melodifestivalen 2025 deltävling 3: Startordning för artisterna

Nedan ser du vilka artister som tävlar i den fjärde deltävlingen. Du ser också hur startordningen för kvällen ser ut.

Andreas Lundstedt. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Andreas Lundstedt är först ut att kliva upp på Mello-scenen under deltävling 4 i Malmö. Bidraget heter "Vicious".

Låtskrivare: LIAMOO, Laurell Barker, Andreas Lundstedt, Dino Medanhodzic.

2. Ella Tiritiello – ”Bara du är där”

Ella Tiritiello. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Mello-debutanten Ella Tiritiello blir andra artist att äntra scenen i Malmö arena. Hennes bidrag heter "Bara du är där".

Låtskrivare: David Björk, Adam "Rymdpojken" Englund, Loreen Talhaoui



3. Tennessee Tears – ”Yours”

Tennessee Tears. Foto: Janne Danielsson/SVT

Tennessee Tears tävlar för andra gången i Melodifestivalen och är trea i startordningen under deltävling 4. Bidraget heter "Yours".

Låtskrivare: Tilda Feuk, Gavin Jones, Jonas Hermansson, Pär Westerlund

4. KAJ – ”Bara bada bastu”

KAJ. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

Gruppen KAJ är, precis som Ella Tiritiello, debutanter i tävlingen. De är fyra i startordningen och ställer upp med bidraget "Bara bada bastu".

Låtskrivare: Kevin Holmström, Anderz Wrethov, Axel Åhman, Jakob Norrgård, Kristoffer Strandberg, Robert Skowronski



5. AmenA – ”Do good be better”

AmenA. Foto: Janne Danielsson/SVT

Ytterligare en nykomling i tävlingen är AmenA. Hon är näst sist att ge sig upp på scenen i Malmö arena och gör det med bidraget "Do good be better".

Låtskrivare: AmenA, Sandra Bjurman, Stefan Örn



Måns Zelmerlöw. Foto: Janne Danielsson/SVT

Sist ut i deltävling 4 är Mello- och Eurovision-vinnaren Måns Zelmerlöw. Han tävlar med bidraget "Revolution".

Låtskrivare: Sebastian Atas, David Lindgren Zacharias, Måns Zelmerlöw, Ola Svensson

Mello 2025 deltävling 4: Odds på vem som går till finalen

Baserat på odds från olika spelbolag har Eurovisionworld tagit fram den procentuella chansen för respektive artist eller grupp att ta sig vidare till final från deltävling 4.

Den 21 februari, dagen innan deltävlingen i Malmö, ser finalchanserna ut så här:

80 procent: Måns Zelmerlöw

Måns Zelmerlöw 57 procent: KAJ

KAJ 19 procent: Tennessee Tears

Tennessee Tears 17 procent: Andreas Lundstedt

Andreas Lundstedt 16 procent: AmenA

AmenA 12 procent: Ella Tiritiello

Zelmerlöw är, med andra ord, favorittippad. Faktum är att han också är favorit att vinna hela Mello 2025. Men artisten är skeptisk till hur det skulle gå i Eurovision Song Contest.

– Om jag skulle gå vidare tror jag ändå att det finns noll chans att Sverige vinner Eurovision. Men det är inte fokuset. Det är att vara tillbaka och göra det här så bra som möjligt. Det har känts som att det har varit så höga förväntningar att det inte går att infria dem, har han sagt till TT.

