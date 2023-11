Hit reser svenskarna helst i vinter – populära resmålet toppar listan

Att söka sig till varmare breddgrader när vintern är här är ofta något som många svenskar föredrar. Och trots att många hushålls ekonomi är ansträngd pekar mycket på att en stor andelen svenskar planerar resor även denna vinter, det visar en ny Sifoundersökning.

I ett pressmeddelande från resejätten TUI redovisas resultatet av undersökningen. Den visar att var tredje svensk planerar en resa under hösten och vintern.

Undersökningen visar även att anledningen till det höga bokningstrycket är på grund av det dåliga sommarvädret, vilket gör att man hellre söker sig till solen och värmen nu när kylan kommit till Sverige.

– Under höstlovet är flera avgångar till bland annat Kanarieöarna nära på fullsatta från nästan alla avreseorter i hela landet. Vi har även satt in större flygplan på våra avgångar till Mexiko för att möta den höga efterfrågan. Har man ännu inte bokat sin resa och vill komma i väg just på höstlovet behöver man vara flexibel när det kommer till resmål, avreseort och resetider. Det finns platser kvar till bland annat Turkiet och Rhodos, säger TUI Sveriges kommunikationsansvariga Dian Martinez Valencia i pressmeddelandet.

Trots det höga trycket att resa bort finns det två typer av resenärer som är mer reserverade, enligt TUI. Där är också priset på resan avgörande för om det ens blir någon semester.

Enligt Dian Martinez Valencia gäller det yngre och barnfamiljer som väljer att dels resa på färre resor, men även boka billigare semestrar till prisvärda resmål, i större utsträckning än andra resenärer.

Fem populära resmål i vinter

Enligt TUI syns en trend i vart svenskarna helst reser i vinter. Men dock trendar ett populärt resmål högst upp på listan över bokade resor inför jul.

– Drygt sju av tio resor är redan sålda på våra långflyg. Särskilt Mexiko trendar i vinter, allt fler har fått upp ögonen för att det går att flyga direkt till Mexiko från Stockholm-Arlanda. Dock är det fortsatt Kanarieöarna som flest svenskar kommer att resa till på jullovet.

Kanarieöarna (Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote) Cypern Rhodos Mexiko Kreta

Undersökningen består av en enkät som besvarats av 1 074 personer i åldrarna 18-79 år.

