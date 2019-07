Här är Sveriges 100 mäktigaste unga 2019

1. (NY) Greta Thunberg, 16, aktivist

En del unga är mäktiga. Andra väldigt mäktiga. Men så finns det personer som går över det, som blir en symbol, en hel generations röst.

Greta Thunberg hade inte ens gått ut högstadiet när hon blev ledare för en global rörelse, som fått unga i Stockholm, New York, Sao Paolo och Kapstaden att gå ut och kräva förändring - att vuxenvärlden ska lyssna och ta ansvar.

Det enkla budskapet, att vi bara har en planet och att klimatförändringarna är på allvar, har inspirerat och engagerat människor världen över.

Världsledare, näringslivstoppar och världskändisar har stått i kö för att få prata med Greta och lyssna på hennes ord.

Aldrig förr har det varit så lätt att utse årets vinnare. Greta Thunberg är årets mäktigaste ungdom!

Greta Thunberg rankas som den mäktigaste unga personen i Sverige av Nyheter24. Bildkälla: Jessica Gow/TT

2. (1) Bianca Ingrosso, 24, influencer

Bianca Ingrossos raketkarriär fortsätter att blomstra. Hennes sminkmärke CAIA gör succé och i en intervju med Breakit berättade CAIA Cosmetics vd Mikael Snabb att de har sålt 100 000 produkter. Han vill inte avslöja den exakta summan som bolaget har dragit in, men enligt Breakits uträkning så har de sålt för minst 20 miljoner kronor. Utöver detta driver Bianca Sveriges största kommersiella podd, är ambassadör för flertalet stora företag, sitter som programledare i "Talang" och är huvudkaraktär i tittarsuccén Wahlgrens värld.

Snacka om framgångssaga.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

3. (NY) Nils "Einár" Grönberg, 16, artist

Nya stjärnskottet Einár är artisten som tagit Sverige med storm. Med miljontals spelningar på Spotify dominerar han listorna med sitt nya album "Första klass", trots att han inte har något stort etablerat skivbolag i ryggen. Istället har hans låtar spridits via sociala medier och hans musikvideos ses av hundratusentals på Youtube. I media har han beskrivits som gangsterrappare då vapen, droger och pengar ofta förekommer i hans texter och musikvideos. Enligt Einár själv beskriver han bara verkligheten i stockholmsförorten Dalen där han kommer från.

16-åringen har tagit Sverige med storm. Bildkälla: Nils Einar Grönberg instagram

4. (5) Linn Ahlborg, 19, influencer

Linn Ahlborgs varumärke fortsätter att växa och allt denna unga Youtubestjärna tar i blir till guld. Hennes 432 000 prenumeranter och 600 000 Instagramföljare följer varje steg hon tar och hennes klädkollektioner säljer slut på nolltid. Företag, poddar och TV-kanaler drar i Linn men den svårfångade stjärnan trivs som bäst på sin egen kanal. Utöver det fortsätter hon att ha ett högt engagemang på sina sociala medier och har en stor inverkan på sina följares liv.

Linn Ahlborg är en av landets största Youtubers. Bildkälla: Linn Ahlborg Instagram

Hon har även världens skönaste far vid namn Jonas Ahlborg. Den kebab-älskande två barns-pappan har även han 111 000 följare på Instagram.

5. (12) Johanna Nordström, 23, komiker

Johanna Nordström har under årets gång gjort succé på landets stand up-scen. Hennes sketcher sprids som löpeldar och fortsätter att få folk att gapskratta ute i stugorna. Kända namn som Sanna Dahlström och Maja Nilsson Lindelöf har henne som stor favorit och delar flitigt hennes klipp på sina kanaler.

Johanna Nordström. Bildkälla: Johanna Nordström Instagram

6. (25) Alice Stenlöf, 23, influencer

Alice Stenlöf har på kort tid kommit att bli en av landets största influencer. För ett par veckor sedan fyllde hon Goben tillsammans med poddkollegan Bianca Ingrosso och tillsammans driver tjejerna Sveriges största kommersiella podd. Företagen drar i Alice och hennes Youtubekanal går som tåget.

Alice Stenlöf är just nu ett namn på allas läppar. Bildkälla: Stella Pictures

7. (NY) Filip Ummer, 29, och Joachim Lindström, 30, entreprenörer

Barndomsvännerna som grundade Ideal of Sweden för sju år sedan har gjort en snabb resa mot toppen. Den har dock inte varit spikrak då mobilskalskungarna själva berättat att man varit nära konkurs flera gånger. Ifjol omsatte dock bolaget 430 miljoner kronor och i år planerar man för att sälja för över 1 miljard kronor.

Under våren har Filip och Joachim tillsammans med riskkapitalbolaget Eequity, som är den största externa ägaren, bjudit ut bolaget till potentiella investerare. Enligt Dagens Industri nappade riskkapitalbolaget Altor och köpte 60 procent av Ideal of Sweden i vad som beskrivs som en miljardaffär av Breakit. Efter affären blev klar och grundarna cashat in så äger Filip och Joachim dock fortfarande 22 procent. Grattis!

Filip Ummer och Joachim Lindström gjorde nyligen en miljardaffär. Bildkälla: iDeal of Sweden

8. (NY) Roshana Hoss, 26, PR-geni

Har du inte koll på systrarna Hoss har du antagligen levt under en sten eller så har du inte Instagram.

Överallt syns den drivna och färgstarka Roshana och tillsammans med sin syster driver hon Hoss Agency som just nu är ledande när de kommer till pampiga events i Stockholm.

Roshanna Hoss på event. Bildkälla: Stella Pictures

9. (93) Penny Parnevik, 22, influencer

Influencern Penny Parnevik har över 214 000 följare på sin Instagram, och just nu kretsar mycket av hennes uppdateringar kring hennes graviditet. I slutet av sommaren beräknas nämligen Penny och fästmannen Douglas Murray bli föräldrar för första gången.

Penny hör du dessutom i den hyllade podcasten "Pillowtalk" som hon driver tillsammans med storasystern Peg.

Penny Parnevik är trots sin ringa ålder en gigant i influencervärlden. Bildkälla: Stella Pictures

10.(45) Lance Hedman, 18, TV-profil

Lance Hedman Graaf är Magdalena Graafs och Magnus Hedmans färgstarka son. Vi har bland annat sett honom i egna realityserien "Lance vs Livet" och självklart på dansgolvet i "Let's Dance" där han åkte ut i näst sista programmet. Förutom att Lance satsar på en dj-karriär så är han även thaiboxningsproffs.

Lancelot Hedman. Bildkälla: Stella Pictures

11. (83) Maja Nilsson Lindelöf, 25, influencer

Maja Nilsson Lindelöf driver en stor blogg, Youtube och drev tidigare den stora podden "Livet på läktaren" och uppdaterar flitigt sina sociala medier där tusentals människor följer henne dagligen. Med sin sköna personlighet och stilsäkra klädsel inspirerar hon dagligen sina följare och hennes kanaler bara växer och växer.

12. (78) Kosovare Asllani, 29, fotbollsspelare

Kosovare eller "Kosse" som hon blivit känd som i folkmun är så mycket mer än en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Med sin professionalism, sitt driv och engagemang så inspirerar Kosovare Asllani unga tjejer och killar över hela världen.

13. (6) Martin "Rekkles" Larsson, 22, E-sportsstjärna

Martin "Rekkles" Larsson spelar i Fnatics League of Legends-lag. Han har varit en del av laget i cirka sju år. Under hela den tiden har han setts som en av Europas bästa AD Carry-/Marksman-spelare.

Med sina fyra LCS-vinster, en andraplats i Worlds och mest nyligen sin vinst i Rift Rivals så är han en av de mest inflytelserika personerna i den västerländska scenen inom League of Legends. Dessutom har han nästan 600 000 följare på sociala medier. Bara en sån sak!

14. (NY) Iman Hazheer, 29, musikperson

Iman Hazheer har en karriär bakom sig som musikjournalist och är en del av AKA-kvartetten. Idag bossar han över de urbana spellistorna på Spotify – det vill säga, han bestämmer vilka som får höras och synas brett i musiktjänsten.

Bara det är värd en plats HÖGT upp på listan!

15. (NY) Bill Skarsgård, 29, skådespelare

Skådespelaren Bill Skarsgård gör succé i Hollywood. Vi har sett honom som den hemska clownen Pennywise i "Det", och i september kommer uppföljaren. Till vår stora förskräckelse...

16. (NY) Carl Déman, 27, komiker

Carl Déman slog igenom för ett par år sedan efter att han delat ett klipp där han imiterar Johan Falk – och låter identisk. Idag är han en del av humorgruppen JLC som driver en stor Youtubekanal samt en av Sveriges största poddar. Han har även skrivit en bok om sitt spelmissbruk.

17. (NY) Jozef “Z.E” Wojciechowicz, 24, artist

Den 24-åriga Tenstakillen Jozef Wojciechowicz, eller Z.E som han kallar sig, går från klarhet till klarhet. Han har både en Grammis och ett P3 guld-pris under bältet, och med över 100 miljoner spelningar på Spotify så har han snabbt blivit en av Sveriges mest framgångsrika rappare.

Under 2018 släppte han två album – det första med titeln "Min penna blöder", som följdes av "Sverige vet". I sommar släpper han plattan "Mer än rap", så räkna med att höra ännu mer från Z.E.

18. (NY) Leo “Dygnbaggegalan“ Vene, 30, instagramstjärna

Humorkontot Dyngbaggegalan på Instagram har över 330 000 följare – och det är inte konstigt att förstå varför. Mannen bakom kontot – Stockholmskillen Leo Vene – bjuder sina följare på både nya och gamla klipp med en fingertoppskänsla som heter duga. Och som alltid får oss att skratta högt på kontoret och tagga våra vänner tills de blockar oss...

19. (16) Philip Botström, 28, politiker (SSU)

Philip Botström har trots sin unga ålder blivet ett av de tunga namnen inom sossarna, och han använder sin makt för att sätta press på Löfven och regeringen. Ett riktigt framtidsnamn.



20. (4) Benjamin Dousa, 26, politiker (Muf)

Benjamin Dousa är en av de mest tongivande ungdomarna i politik-Sverige. Som ordförande i Muf är han ständigt i hetluften, och är inte rädd för att uttala sig i känsliga och besvärliga frågor och sätta agendan.



21. (75) Molly Sandén, 27, artist

Det här är ingen lista att räkna med om inte den folkkära sångerskan Molly Sandén kniper en plats. Just nu är hon aktuell med det hyllade albumet "Det bästa kanske inte hänt än", där hon smärtsamt vackert sjunger om kärlek – både den lyckliga och den mindre härliga.

22. (46) Kenza Zouiten Subosic, 28, influencer

Med över 1,8 miljoner följare på Instagram så är Kenza en kraft att räkna med. Nu är hon nybliven mamma till den efterlängtade sonen Nikola, men innan dess så berättade hon öppet om sina svårigheter att bli gravid.

Förutom att blogga – något som hon gjort i galna 13 år – så hörs hon även i podcasten "Kenza & Dani – när livet händer", och driver det framgångsrika klädmärket Ivy Revel.

23. (82) Felix Sandman, 20, artist

Felix Sandman slog igenom i "The Fooo Conspiracy" 2013 och bandet har minst sagt varit enorma på den svenska scenen. Efter att ha varit en del av bandet i omkring sex år har Sandman nu satsat på en solokarriär som blomstrar.

Utöver en otroligt lyckad musikkarriär fick han nyligen huvudrollen i Netflixs första egna svenska serie "Störst av allt", där han gör sitt livs roll och han har hyllats efteråt av både kritiker och publik.

24. (13) Victor Nilsson-Lindelöf, 24, fotbollsspelare

Sällan har vi skådat en svensk försvarsgeneral som levererat så mycket på den högsta nivån som Victor Nilsson-Lindelöf.

Idag spelar VNL, som han också kallas, i en av världens största klubbar – vi snackar förstås om Manchester United. Tack vare hans prestationer är han även gjuten i det svenska landslaget – en plats vi hoppas han behåller en lång tid framöver.

25. (40) Hanna "Hannalicious" Friberg, 24, influencer

Hanna "Hannalicious" Friberg hör utan tvekan till Influencervärldens urmödrar. Det hela började med en blogg som skulle komma att växa explosionsartat och idag säljer hennes egendesignade kollektioner slut, fansen följer hennes varje steg och företagen vill alla ha en bit av Hanna.

26. (8) Margaux Dietz, 28, influencer

Det är något alldeles speciellt över Margaux Dietz. Den 28-åriga influencerprofilen har ett smittande leende, en beroendeframkallande blogg på Elle och en riktigt vass näsa för stil. På Instagram har hon nästan 340 000 följare, och där får vi följa med henne i vardagen som går ut på både jobb och familjeliv med nyblivna maken Jacob Liebermann och deras son Arnold.

27. (3) Peg Parnevik, 23, artist

Den frispråkiga artisten Peg Parnevik hör vi både med nya singeln "Goodbye boy", i podcasten "Pillowtalk" och dessutom ser vi henne i det sista avsnittet av "Allsång på Skansen" i augusti. På Instagram följs Peg av över 350 000 människor, och hon är noga med att peppa sina fans med riktigt mycket girl power.

28. (NY) Hanna Ardéhn, 23, skådespelare

Skådespelaren Hannah Ardéhn har redan vid sin ringa ålder haft huvudrollen i Netflix mini-serie "Störst av allt ", där hon fullkomligt briljerade. Vi har mycket kvar att se inom filmvärlden när det kommer till denna supertjej.

29. (5) Jonna Lundell, 25, influencer

Tillsammans med maken Joakim driver Jonna Lundell en av Sveriges största Youtubekanaler. År 2018 – samma år som hon födde parets dotter Lunabelle – så släppte hon dessutom boken "PMS-kossan". Under sommaren ser vi dessutom Jonna i succén "Familjen Lundell" på Dplay.

30. (NY) Jimmy Durmaz, 30, fotbollsspelare

Jimmy Durmaz blev en stor snackis under fotbolls-VM 2018. Det efter att han, tyvärr, utsattes av rasistiska påhopp och trakasserier efter Sveriges match mot Tyskland.



Jimmy, tillsammans med landslaget, vände den negativa kritiken från de så kallade "fansen" till något vackert. En samhörighet, ett enat Sverige – ja mer eller mindre en kraft som nästan tog laget hela vägen.

31. (NY) Ludvig "Brollan" Brolin, 16, E-sportsstjärna



Ludvig "Brollan" Brolin är en Sveriges mest lovade talanger. CS:GO-spelaren som är född 2002 anslöt sig i slutet av 2018 till Fnatic, en av de mest prestigefyllda organisationerna i e-sportens historia.

Han har under sin korta period som spelare redan skrapat ihop nästan 100 000 dollar i prispengar. Detta är en spelare som har stor möjlighet till att få tillbaka svensk CS till sina forna glansdagar.

32. (NY) Jonas Fagerström, 28, komiker

Jonas Fagerström har under de senaste åren blivit ett namn på allas läppar. Det hela började med att Jonas la upp roliga sketcher på sin Facebook men idag tillhör han humorgruppen JLC som gör fullkomplig succé på sociala medier.

33. (NY) Cleo Kinnaman, 27, tatuerare

Även om man inte är ett dugg intresserad av tatueringar så är det omöjligt att inte fastna för tatueraren och modellen Cleo Kinnaman. På Instagram har den nu Los Angeles-baserade Cleo nästan 220 000 följare – och där visar hon upp sina verk som får oss att tappa hakan.

34. (NY) Elias Pettersson, 20, hockeyspelare

Elias Pettersson tog, under sin första säsong, hela NHL med storm. 20-åringen från lilla Ånge i Medelpad gjorde hela 66 poäng på 71 matcher och belönades den ärofyllda Calder Trophy, det vill säga priset för säsongens bästa rookie.

Förutom det så har det dragits paralleller mellan honom och Wayne Gretzky, tidernas bästa hockeyspelare – och är inte det något så säg.

35. (NY) Sarah Sjöström, 25, simmare

Sarah Sjöström behöver ingen närmare presentation. Hon har sedan en tid tillbaka varit, och är fortfarande, mästaren i bassängen.

Detta bevisar hon gång på gång med nya triumfer och rekord i tävlingarna hon deltar i. Tack Sarah för alla fina idrottsstunder du gett oss än så länge!

36. (7) Viktoria Harrysson, 16, Youtuber

En influencer av rang. Med ett personligt tillvägagångssätt har Viktoria Harrysson berättat detaljer om hur det är att vara trans och svarar ärligt på alla frågor som trillar in. En viktig förebild för så många då hon belyser vikten av att alla ska bli älskade för den dem är.

37. (NY) Amanda Zahui, 25 , basketstjärna

Amanda Zahui är vår starkaste lysande stjärna inom den internationella basketscenen för kvinnor. Hon har under säsongen spelat i New York Liberty i WNBA, där hon bland annat noterat ett nytt personligt poängrekord i en och samma match – hur många poäng då? Jo, hela 37(!) poäng.

Given spelare i det svenska basketlandslaget.

38. (9) Fatemeh Khavari, 19, aktivist

Fatemeh Khavari har ett driv och en vilja att förändra världen som verkligen talar för henne i framtiden. Hon har, som 19-åring, inspirerat och engagerat tusentals att vilja göra förändring. I synnerhet i frågan när det kommer till ensamkommande ungdomar.

39. (69) Lucas Simonsson, 27, komiker

Lucas Simonsson kan vi idag säga är landets största komiker på sociala medier. Med snart en miljon följare når han dagligen ut till en stor skara människor med sina budskap. Han är en av medlemmarna i gruppen JLC och varje gång han delar ett klipp på Facebook så sprids det som en löpeld.

40. (90) Tobias Andersson, 23, ordförande Ungsvenskarna

Har blivit en riktig veteran inom ungdomspolitiken, trots sin ringa ålder. Det är bara en tidsfråga innan vi ser Tobias Andersson i den absoluta SD-toppen.



41. (NY) Sanne Alexandra Josefson, 29, influencer

Sanne Josefson är känd från Playmakers och gift med hockeyproffset Jacob Josefson. Snabbt fattade tittarna tycke för den charmige Sanne och hon blev riktigt stor på sociala medier. Idag är hon ambassadör för två stora företag, designer och influencer.

42. (11) Benjamin Ingrosso, 21, artist

Benjamin Ingrosso har varit en av årets hetaste potatisar. Hans musikkarriär blomstrar, han fyller sina konserter till bredden och hans cover på Lionel Richie's “All Night Long” har gjort fullkomlig succé. Utöver det är Benjamin en gigant på sociala medier och vi alla vet att det bara är en tidsfråga innan denna multitalang slår på stort internationellt.

43. (42) Daniel Redgert, 27, entreprenör

PR-geniet Daniel Redgert började med sina två bara händer och slutade upp med ett eget imperium. Och ännu är han inte klar. Denna unga kille är ett glasklart exempel på vad ett driv och en stark vilja kan åstadkomma.

44. (89) Paulina “Paow” Danielsson, 26, influencer/realitystjärna

Ja, vad ska man säga om Paulina Danielsson? Hon har betat av dokusåpa efter dokusåpa, ägnar sig åt kontroversiella utspel – och säger alltid precis vad hon tycker. Paow är minst sagt en frisk fläkt!

45. (NY) Antwan Afram, 21, artist

21-åriga rapparen Antwan "Ant Wan" Afram från Västerås har snabbt blivit namnet på allas läppar. Med en unik stil och barnförbjudna texter så har han trollbundit de svenska topplistorna. Han har redan cirka 50 miljoner streams på Spotify, och är just nu aktuell med nya singeln "Mama" som älskas sönder av fansen.

46. (77) Jireel Lavia Pereira, 20, artist

Jireels framgångssaga har bara börjat. Han påverkar tusentals med sin musik och har redan vid 20-års ålder vunnit en rad tunga priser och hyllats för sin tunga musik.

47. (99) Stina Nilsson, 26, längdskidåkare

Stina Nilsson har år efter år, tillsammans med det svenska skidlandslaget, bidragit till att vi kommit ikapp norskorna i skidspåren.

Med sina bragder är hon given på listan och vi önskar henne all lycka inför den kommande säsongen. Kör så det ryker Guld-Stina!

48. (NY) Mauri Hermundsson, 23, journalist och youtuber

Mauri Hermundsson har charmat tusentals svenskar med sina klipska, roliga och givande videos på Youtube. Vilka videos? Jo – han är ju den man följer om man tittar på "Uppdrag mat".

På sin kanal testar han allt från maten på ett svenskt fängelse till att äta som Bianca Ingrosso en hel dag. Har du inte sett på hans videos? Då bör du göra det med detsamma.

Fun fact: Mauri Hermundsson, som den inbitna SSK-supportern han är, har faktiskt producerat en låt i klubbens ära. Här kan du lyssna på den!

49. (NY) Anis Don Demina, 26, artist

DJ:n och artisten Anis Don Demina känner de flesta igen från Melodifestivalen där han tillsammans med sångerskan Zeena tävlade med bidraget "Mina bränder".

Anis driver även en Youtubekanal med över 300 000 prenumeranter. Dessutom underhöll han sina fans rejält i podcasten "Det är inte hybris om det är sant".

50. (NY) Molly Rustas, 25, influencer

Molly Rustas är både träningsprofil och designer som har stort inflytande på sin målgrupp. Hon har nyligen släppt en badkollektion som hennes fans slåss och sliter i med näbbar och klor.

51. (NY) Andra “Börshajen” Farhad, 26, entreprenör

Andra Farhad driver företaget Börshajen vars mål är att lära människor, oavsett bakgrund, att investera och att göra det rätt. Hon blev miljonär redan som 21-åring och nu delar hon helt enkelt med sig av sina kunskaper!

52. (NY) Janice Kavander, 24, artist

Janice Kavander är artisten som har kallats Sveriges nya stjärnskott. Hennes röst når rakt in i hjärtat och det finns inte ord för hur långt hennes talang kommer att ta henne. Hon är även engagerad i organisationen "Suicide zero”. "Jag vill att färre ska lida i tysthet", har hon tidigare berättat.

53. (NY) Fridolina Rolfö, 25, fotbollsspelare

Fridolina Rolfö debuterar på listan över de 100 mäktigaste unga och en sak står klar – hon hör verkligen hemma här. 25-åringen har precis signat med tyska VfL Wolfsburg och hoppas skörda stora framgångar där.

54. (34) Rasmus Dahlin, 19, hockeyspelare

Att Rasmus Dahlin är något alldeles speciellt, det fattade man redan för några år sedan. När han nu gjorde succé i sin första säsong i NHL så cementerades den bilden än mer.

55. (NY) Lovisa “Lakidoris” Karlsson, 21, youtuber

Lovisa "Lakidoris" Karlsson är en youtuber med över 300 000 prenumeranter. Hon var tidig med att lägga upp videos på sin kanal där hon på ett öppet och skämtsamt sätt pratar om sex och om att älska sin kropp. Hon främjar kroppspositivism och peppar sina följare till att våga sticka ut. Har flera egna serier på SVT Play samt en egen podd.

56. (NY) Aida Badeli, 23, politiker (Grön Ungdom)

Sprojlans nytt språkrör i Grön Ungdom som kandiderade till EU-parlamentet 2019. Aida Badeli är ett namn att lägga på minnet i framtiden.



57. (NY) Lisa Anckarman, 29, influencer

Lisa Anckarman är en av branschens största älsklingar och multitalanger. Designar egna kollektioner som hon säljer slut. Andra influencers står i kö för att få bli stylade av den färgstarka Lisa. En trendsättare av rang.

58. (28) Linnéa Claesson, 27, samhällsdebattör

Linnéa Claesson fortsätter att äga sitt område och slåss med näbbar och klor för ett jämställt samhälle där alla ska bli accepterade för vilka de är.

59. (20) Tova Helgesson, 20, youtuber

Tova Helgesson är bara 20 år men har redan över 420 000 prenumeranter på Youtube och över 500 000 på Instagram. Hon har en trogen fanskara som följer varje steg hon tar och stöttar henne i vått och torrt.

60. (20) Ludwig Kronstrand, 22, artist

Ludwig Kronstrand är en sångare och ett textgeni. Snacka om att vara född med ordets gåva. Som 22-åring skriver han texter som för evigt kommer att eka i den svenska musikhistorien, detta medan en själv knappt kan stava sitt namn rätt. Medlem i ett av Sveriges just nu största band Hov1.

61. (23) Noel Flike, 22, artist

Noel Flike är mer eller mindre ett musikgeni som, trots sin ringa ålder, varit med i svängen så att säga. Han underhöll tidigare massorna i podden "den fantastiska resan" tillsammans med Zara Larsson, nu får han dansgolv att gunga med sin musikgrupp, Hov1.

62. (26) William Spetz, 23, skådespelare

Hans shower säljer gång på gång slut och över hela landet får han människor att skratta och gråta i publiken. Utöver det är William Spetz med i stora tv-serier och det verkar som att allt han tar i blir till guld.

63. (36) Tjejen bakom bloggen Svenska Youtubers, bloggare

Vad ska man säga, Youtube har aldrig varit så stort som nu. Då fick denna unga kvinna den briljanta idén att skapa en blogg om alla stora Youtubeprofiler där hon lägger upp nyheter, skvaller och andra smaskigheter. Inläggen har även otroligt engagerande kommentarsfält där högt och lågt diskuteras.

64. (39) Nicole Falciani, 22, influencer

Redan som 14-åring hade Nicole Falciani en blogg där hon influerade tjejer i sin ålder. Bloggen växte sig större och större och idag följs hon av hundratusentals människor.

Hon bojkottade ett välkänt bikinimärke då de ansåg att hon "gått upp i vikt" och har påverkat många människor att göra samma sak.

65. (48) Olof "olofmeister" Kajbjer Olofsson, 27, E-sportsstjärna

Olof Kajbjer Olofsson är en av Sveriges bästa Counter-Strike: Global Offensive-spelare. Han spelar även i en av de populäraste organisationerna, Faze Clan. En organisation som har gjort sig kända för sin närvaro och aktivitet utanför självaste spelet. Detta kan man också se på olofmeister som har över 600 000 följare på sociala medier.

66. (49) Ellen Bergström, 29, skådespelare

Finns det ens någonting denna kvinna inte är bra på? Ellen Bergström är en fantastisk komiker, designer, skådespelerska och tv-profil. Diskuterar högt och lågt på sina sociala medier och underhåller oss på bästa sändningstid.

67. (NY) Parisa Amiri, 29, TV-profil

Talangfull programledare, färgstark tv-profil och fruktansvärt intelligent. Parisa Amiri tillhör en av de få som kan titulera sig som en "På spåret"-vinnare.

Wow.

68. (66) Angelica Blick, 29, influencer

Med sina 1,1 miljoner följare är modeikonen Angelica Blick en av landets största influencers. Hon har även en Youtubekanal där hon följs av människor över hela världen.

69. (NY) Rami Hanna, 25, fotograf och influencer

Rami Hanna är en svensk fotograf född 28 mars 1994 och boende i Stockholm. Redan i ung ålder etablerade han sig som en av Sveriges bästa streetstylefotografer. Hans fotografier har sedan flera år tillbaka synts i bloggfeeden hos många stora modegiganter.

70. (NY) SkillTwins Jakob och Jose el zein, 23, youtubers

Bröderna Jakob och Jose El-Zein driver en av de mest populära fotbollskanalerna på Youtube. Tillsammans kallar de sig själva för SkillTwins och åker land och rike runt för att visa upp sina talanger.

Med i sina videos kan man ofta se kända fotbollsspelare, till exempel har proffset Antoine Griezmann gästat våra svenska fotbollstekniker.

71. (10) Isabella Löwengrip, 28, influencer



Entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip meddelade nyligen att hennes sommarprat blir det sista hon gör i Sverige. Nu har Isabella siktet inställt på USA och ska kämpa på för att bli världens mäktigaste kvinna. Heja!

72. (65) Alexander Isak, 19, fotbollsspelare

Alexander Isak var namnet på mer eller mindre hela fotbollsvärldens läppar när han slog igenom i AIK för ett par år sedan.

Landslagsanfallaren blev sedan köpt av Dortmund och kunde väl inte riktigt slå sig in i truppen. Istället blev det en utlåning till nederländska Willem II och där blev det succé. Nu är Isak klar för spanska Real Sociedad och vem vet – kanske blir det succé även där?

73. (NY) Noel Abdayem, 28, entreprenör

Noel Abdayem har gjort karriär genom att tillverka bambutandborstar för miljöns skull. Den godhjärtade entreprenören använder även en del av vinsten för att hjälpa barn i tredje världen och deras munhälsa.

74. (NY) Mollie Saltskog, 25, entreprenör



Mollie Saltskog har det kreddiga jobbet som underrättelseanalytiker i New York och en bakgrund av fantastiska bedrifter. Hon blev bland annat, som första svensk och kvinna i Norden, handplockad till skolan Schwarzman Scholars i Peking 2017.

75. (NY) Emil Forsberg, 27, fotbollsspelare

Emil Forsberg har de senaste åren vuxit till en av det svenska fotbollslandslagets viktigaste och största spelare. Med sin fart, tekniska förmåga och vinnarskalle var han en bidragande faktor att Sverige tog sig till och briljerade under fotbolls-VM i Ryssland 2018.

76. (NY) Adela Dashian, 25, entreprenör

25-åriga Adela Dashian gör karriär som den yngsta kvinnan på Wall Street i USA. En dröm hon hade som ung förverkligades alltså – och med hennes kometkarriär är hon en stor inspirationskälla till många unga och drivna människor.

77. (NY) Erik “Fricky” Friman, 27, artist



Att Erik "Fricky" Friman varit ett av årets stjärnskott i den svenska musikvärlden har knappast undgått någon.

Miljontals streams, slutsålda konserter över hela landet och framträdanden på Sveriges allra största festivalscener gör att vi snabbt kan konstatera att Fricky blivit ett namn att räkna med en lång tid framöver.

78. (14) Zara Larsson, 21, artist

Zara Larsson fortsätter att briljera. Hennes superhit "Lush life" har i skrivande stund passerat över 800 000 000 streams på Spotify och hon fyller arenor till bredden ute i världen. Det finns inga gränser för hur långt Zara kommer att komma i sin musikkarriär.

79. (67) Josefin Dahlberg, 29, influencer

Josefin Dahlberg har idag slagit upp ny mark för landets ungdomar. I boken "Idag är jag fri" berättar hon om åren när hon utvecklade ett alkoholberoende och hur hon sedan valde att sluta dricka alkohol.

Istället satsade hon på att få sin drömkarriär, peppa andra, hitta kärleken till livet och framförallt kärleken till sig själv. En förebild i världsklass.

80. (NY) Jakob "Teeqo", 25 år, youtuber

Jakob "Teeqo" tillhör den världskända organisationen Faze Clan. Han bor i Hollywood i laghuset, är riktigt duktig på Fortnite och har för närvarande över 2 miljoner följare på Youtube. Ett riktigt stjärnskott alltså!

81. (NY) Frida Karlsson, 19, längdskidåkare

Frida Karlsson är bara 19 år gammal. Men hon har redan fått en plats i många skidentusiasters hjärtan då hon, trots sin ringa ålder, redan plockat hem ett guld, ett silver och ett brons i mästerskapssammanhang. Wow.

82. (NY) Emma Wiesner, 26, politiker (C-studenter)

På bara några veckor gick Emma Weisner från helt okänd till en frontfigur inom Centerpartiet under EU-valrörelsen, med en helt egen kampanj. Vilken bedrift!

83. (NY) Bea Malecki, 27, UFC-fighter

Bea Malecki är sannerligen ett namn att lägga på minnet. Fajtern från Tullinge debuterade tidigare i år i UFC och lyckades även att vinna den holmgången.



Henne hoppas vi att se mer av i framtiden!

84. (31) Viktor Frisk, 24, artist

Viktor Frisk slog tidigt igenom i influencervärlden med en av landets största modebloggar. På senare tid har han både designat kläder samt satsat på musiken. Nyligen kom Viktor ut som bi-sexuell och belyste då vikten av att våga vara sig själv.

85. (48) Sara "Songbird" Linderholm, 24, youtuber

Glädjespridaren Sara Linderholm är precis vad unga tjejer och killar idag behöver. Utöver att hon piggar upp ens vardag så pratar hon mycket om feminism samt sin största hjärtefråga: att krossa kroppsidealen.

86. (NY) Bishara Morad, 16, artist

Bishara Morad av de få unga diamanter som var välslipad redan när han upptäcktes. Efter påtryck från allmänheten valde Laila Bagge att kolla upp den unga Bishara – och tur var det.

Som 16-åring kom han på andraplats i Melodifestivalen 2019. I framtiden spås han att göra fullkomlig succé internationellt.

87. (NY) Andreas Blanco, 30, tatuerare

Andreas "Andy" Blanco driver den egna studion Blanco Tatto i Stockholm, och där har han en lång och gedigen väntelista. Det är många som vill tatuera sig hos Andy, som snabbt har blivit en av Sveriges bästa på realistiska motiv. Bland hans kunder hittar vi namn som fotbollsspelarna Victor Nilsson Lindelöf, John Guidetti och Jimmy Durmaz.

88. (NY) Amanda Strand, 21, Youtuber

Youtubern, modellen och makeup-artisten Amanda Strand har snabbt kommit att bli en av Youtubes giganter. Trots sin ringa ålder har hon redan gjort sig ett namn och för de nyfikna så är hon även tillsammans med Hov1-hunken Dante Lindhe.

89. (87) Clara Henry, 25, skådespelare

Clara Henry har idag över 411 000 prenumeranter på Youtube. Hon syns överallt i både tv-program, magasin och sociala medier där hon får sin röst hörd. Hon har även skrivit böcker som bland annat handlar om att spränga patriarkatet.

90. (60) Janni Delér, 29, influencer

Janni Delér är en bloggare, modeikon, poddare och Youtuber och tillsammans med skidproffset Jon Olsson. Detta par skulle man nog kunna kalla landets största influencerpar och veckovis följs de av miljontals.

91. (NY) Armand Duplantis, 19, stavhoppare

Europamästare och juniorvärldsrekordhållare. Med sitt hopp på 6.05 i Berlin förra sommaren, cementerade den 19-årige stavhopparen Armand Duplantis en plats bland idrottens största i Sverige. Och frågan är inte om, utan när han kommer slå Sergey Bubkas snart 25 år gamla världsrekord.

92. (NY) Sabina Ddumba, 25, artist

Sabina Ddumba är en sångerska och stilikon. En av de mäktigaste röster vi har. Gjorde succé i sin säsong av "Så mycket bättre" och har samarbetat med flertalet internationella artister.

93. (30) Nellie Berntsson, 18 - influencer

Nellie Berntsson Gonzalez är 18 år men har redan nu över 360 000 följare på Instagram. Med sin trogna fanskara som följer hennes varje steg är hon utan tvekan en av våra mest inflytelserika tonåringar.



94. (NY) Victoria Törnegren, 27, influencer

Victoria Törnegren är Instagram-flödenas Rolls-Royce. Hon har i princip ersatt alla drömmiga inredningsmagasin och skönhets-sajter med ett enda Instagramkonto där hon följs av 760 000 människor.

95. (NY) Liam Cacatian “Liamoo” Thomassen, 21, artist

Jo vi vet, man glömmer att denna Idol-hunk är 21 år gammal. Han har redan gjort succé i Idol och Melodifestivalen. Vi förväntar oss att se mycket mer av Liamoo i framtiden.

96. (NY) Ebba Hermansson, 23, politiker

Ebba Hermansson är yngst i riksdagen, och ett framtidsnamn inom SD. Hon har redan hunnit göra sig ett namn i flera frågor.



97. (NY) Lovisa Worge, 22, Bianca Ingrossos assistent

Det som började med en ansökan skulle komma att bli biljetten till en karriär. Lovisa Worge arbetar för Bianca Ingrosso men har snabbt gjort sig ett eget namn i den hårda influenserdjungeln. Hon är en driven ung kvinna med skinn på näsan och har alla odds med sig för en superkarriär.

98. (NY) Sofia Jakobsson, 29, fotbollsspelare

Sofia Jakobsson har varit en gigant inom den svenska fotbollsscenen i flera år och det är vi många som tackar för. I år har hon tagit ytterligare kliv och under det stundande fotbolls-VM:et har hon gjort succé.

99. (NY) Simon Olsson, 28, entreprenör



Simon Olson, blott 28 år gammal, leder jobbet med Tietos AI-accelerator – förutom det sitter han i styrelsen för svenska TedX.

100. (47) Nathalie "Nattid" Danielsson, 17, youtuber/artist



Nathalie Danielsson är bara 17 år och har extremt många följare på plattformar som musical.ly och Youtube. Att hon dessutom har en egen webbserie på SVT Play gör att hon når ut till fler och fler.

Listan är baserad på förslag från hela Nyheter24:s redaktion, med utgångspunkt i att makt är möjligheten att påverka människor på något sätt.

Här kan du se listorna på Sveriges 100 mäktigaste unga tidigare år:

2018

2017

2016

2015