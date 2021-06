Vad hände år 1999?

År 1999 innefattade, likt andra år, både höjd- och lågpunkter. Nyheter24 lyfter fram några av dessa betydelsefulla händelser.

1. Columbinemassakern

Dylan Klebold och Eric Harris. Foto: AP

Det var den 20 april 1999 som de två sistaårseleverna Eric Harris och Dylan Klebold genomförde en dödlig skolskjutning på Columbine High School i Colorado. Totalt dog tolv elever och en lärare, medan ett tjugotal skadades.



Foto: Joe Mahoney/AP/TT

De dramatiska händelserna fick sitt avslut när både Harris och Klebold tog sina liv efter massakern.



2. Björn Afzelius och Stanley Kubrick dör

Det var en hel välkända ansikten som lämnade oss år 1999, däribland artisten och låtskrivaren Björn Afzelius och filmskaparen Stanley Kubrick.

Björn Afzelius. Foto: Leif R. Jansson/TT

Även Fred Trump, den tidigare presidenten Donald Trumps pappa, och John F. Kennedy Jr., son till presidenten med samma namn, gick bort.



3. Stockholm Pride anordnas för första gången

Festivalen Stockholm Pride anordnas för första gången i Sveriges huvudstad under sommaren 1999. Sedan dess har pridefestivalen vuxit i omfattning och antal besökare.

4. Världens befolkning passerar sex miljarder

Det var även år 1999 som antalet personer på jorden passerade hela sex miljarder. Numera är vi 7,8 miljarder människor på jorden.

5. Malexandermorden äger rum

Foto: Bertil Ring/TT

De omtalade Malexandermorden, där två polismän skjtus till döds av bankrånarna Tony Olsson, Andreas Axelsson och Jackie Arklöv sker den 28 maj 1999. Läs mer om morden här.



6. Charlotte Nilsson vinner Eurovision Song Contest

Vid 1999 års upplaga av Eurovision Song Contest i Jerusalem kammar Sverige hem sin fjärde ESC-vinst. Mer specifikt var det Charlotte Nilsson, numera Perrelli, som vann med låten "Take Me to Your Heaven".

Charlotte Perrelli i mitten. Foto: Frida Hedberg/TT

7. Putin blir tillförordnad president i Ryssland

Vladimir Putin. Foto: Sergei Ilyin/AP/TT

Ja, Vladimir Putin är gammal i gamet. Den 31 december 1999 utsågs Putin, som då var Rysslands premiärminister, till tillförordnad president av den avgående presidenten Boris Jeltsin.



8. Alexander Isak och Armand Duplantis föds

Under 1999 föds flera personer som senare blivit några av Sveriges allra mest hyllade idrottsstjärnor, däribland stavhopparen Armand Duplantis och fotbollsspelaren Alexander Isak. Läs mer om Isak här.

Armand Duplantis. Foto: Jessica Gow/TT

Dessutom föddes längdskidåkarna Linn Svahn och Frida Karlsson.



9. Första reaktorn på Barsebäck tas ur drift

Den 30 november tas reaktor 1 vid Barsebäcks kärnkraftverk ur drift och blir därmed den första reaktorn att stängas ned i Sverige.

10. Britney Spears och Cher toppar Billboard-listan

1999 bjöd på en hel drös goa dängor! Kanske minns du hur "Believe" av Cher gick varm på radion? Eller så kanske du föredrog Britney Spears och hennes hit "...Baby One More Time"?

Britney Spears. Foto: Hermann J. Knippertz/AP/TT

Även Ricky Martin och Backstreet Boys hade sin storhetstid under året.