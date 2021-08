Under torsdagen misstänks en 15-årig pojke ha gått in på Källebergsskolan i Eslöv och knivhuggit en lärare i 40-årsåldern. Läraren skadades allvarligt och opererades senare samma dag, men tillståndet bekräftades under kvällen vara stabilt.

Under fredagen hölls en pressträff med representanter för skola, kommun och polis på plats. Där berättade Ulrika Narling, grundskolans avdelningschef i Eslöv, att omfattande krisstöd satts in för både personal och elever. Många tankar gick till 40-åringen som skadats i attacken.

– Skolan har haft kontakt med honom och under omständigheterna så mår han okej. Det har betytt otroligt mycket för framförallt kollegorna att få reda på det. Men även eleverna frågar mycket om sin lärare, säger Narling.

Ulrika Narling, grundskolans avdelningschef i Eslöv. Foto: Johan Nilsson

Öppnar skolan i Eslöv på måndag

Narling gav beskedet att skolan kommer att öppna igen på måndag, men skoldagen kommer att inledas med en mentorstimme med krisstöd på plats.

– Krispersonal kommer att vara på plats under första skoldagen och resten av veckan om det skulle behövas, säger Ulrika Narling.

Foto: Johan Nilsson.

Kerstin Melén Gyllensten, förvaltningschef för barn och utbildning i kommunen, säger att hon har förståelse för det stora mediala intresset, men att hon nu önskar att saker och ting ska lugna ner sig.



– Jag har en vädjan om att inte störa på våra skolor. De behöver studieoro nu.