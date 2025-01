Lön på Foodora: Hur mycket tjänar man egentligen?

Matföretaget Foodora grundades i oktober 2014 och finns i dag i omkring 50 länder.

Under 2023 omsatte Foodora i Sverige otroliga 1,9 miljarder kronor. Dock var det ett rejält tapp från 2022 då omsättningen låg på över 4,9 miljarder kronor, enligt uppgifter från Alla bolag.

Med andra ord går det bra för bolaget. Men hur bra går det för de som levererar maten hem till dörren? Hur mycket tjänar egentligen ett matbud hos Foodora?

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Har Foodora kollektivavtal?

Ja, sommaren 2023 meddelade Svenska Transportarbetareförbundet att man kommit överens med Foodora om nya villkor för cykel- och mopedbud som utför leveranser av mat med en transportväska. I och med avtalet skrevs även löneökningar in med 9,01 procent fördelat på de två kommande åren, som löper fram till och med den 30 april 2025.

Därtill garanterades lönerna att höjas med 12,06 procent i genomsnitt så att alla transportbud är garanterade en lön oberoende på antal leveranser.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Lön på Foodora – hur mycket tjänar man med egen bil?

2021 rapporterade Transportarbetaren att de som arbetar som bud hos Foodora och har egen bil endast fick 40 kronor för varje utförd leverans och 5 kronor per kilometer de kör mellan restaurang och kunden. Kostnader för service av bilen, böter, avgifter och bensin behövde de själva stå för.

En som då arbetade som bud berättade i en intervju med Transportarbetaren hur hens förtjänst efter alla omkostnader såg ut. Det stod då klart, med dåvarande lönemodell, att det kostade budet omkring 3 000 kronor i månaden att jobba för Foodora.

– Det är skitbetalt, nästan slaveri. Problemet med situationen på Foodora är att de flesta som jobbar där inte är svenskar. De är inte födda här och vet inte att det inte är okej. Det är väldigt lockande att jobba där för dålig lön, det är svårt för utlänningar att få jobb i Sverige. De är inte självsäkra och känner sig som gäster i det här landet, sa budet 2021 till Transportarbetaren.

Efter att man anslutit sig till kollektivavtal är dock alla bud hos företaget garanterade en lön oberoende leveranser och enligt företaget själva ligger snittlönen på 180 kronor per timme.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Får man fast timlön på Foodora?

Enligt Transportarbetaren så ska matbuden, efter att Foodora tecknat kollektivavtal, komma upp i en lön på omkring 70 kronor i timmen som lägst under vardagar, plus 20 kronor per leverans.

Skulle det vara få leveranser så ska buden vara garanterade en timlön på lägsta beloppet 100 kronor.

På vardagar efter klockan 19 höjs den fasta ersättning till 75 kronor per timme och timgarantin till 110 kronor.

Under helger och röda dagar är grundlönen 90 kronor per timme plus 20 kronor för varje leverans. Timgarantin under de dagarna är 125 kronor, skriver Transportarbetaren om det nuvarande kollektivavtalet.

Lön på Foodora – hur mycket tjänar man per månad?

Hur mycket man får ut i månadslön som matbud hos Foodora skiljer sig åt. Flera faktorer påverkar den slutgiltiga månadslönen, så som hur mycket man arbetar, hur länge och hur många leveranser som genomförs.

Men om man för enkelhetens skull räknar på att ett matbud arbetar vardagar och utför 10 matleveranser per dag. Då blir veckolönen, fördelat på åtta arbetade timmar, 3 800 kronor. Under en månad blir det 15 200 kronor – som lägsta lön.

Räkneexempel:

70 kronor i timmen x 8 arbetade timmar = 560 kronor

10 leveranser x 20 kronor = 200 kronor

Fördelat på fem arbetsdagar utgör dagslönen och utförda leveranser en total summa på 3 800 kronor.

560 kronor om dagen i fem arbetsdagar = 2 800 kronor

200 kronor x fem arbetsdagar = 1 000 kronor

Fördelat på fyra arbetsveckor varje månad utgör veckolönen och utförda leveranser en total summa på 15 200 kronor.

2 800 kronor x fyra veckors arbetstid = 11 200 kronor

1 000 kronor x fyra arbetsveckor = 4 000 kronor

Total lön före skatt blir då 15 200 kronor som lägsta lön.

