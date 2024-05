Dyra lån? Så får du pengarna att räcka till

Dyra lån och höga omkostnader är något som blivit en verklighet för tusentals svenskar den senaste tiden.

Under onsdagen den 8 maj presenterar Riksbanken det nya räntebeskedet, något många nu hoppas ska bidra till ett lättat tryck i plånboken framöver.

I en intervju med Nyheter24 säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet Bank, att oavsett Riksbankens besked kommer det bli lättare för många hushåll framgent.

– Det blir lite lättare. Oavsett vad beskedet blir så är det onekligen räntesänkningar vi har framför oss, så vi kan ana ljuset i tunneln, säger hon och tillägger:

– Men fortfarande är det såklart väldigt viktigt att få koll på sina lån, särskilt om man har dyra konsumtionslån. Dessa bör man prioritera att amortera ned framför annat. Ibland är det bra att slå ihop lån för att få en bättre ränta, ibland inte. Men kolla vad du har för alternativ, säger hon.



Enligt Nordnet Banks sparekonom Frida Bratt blir det lättare framöver. Foto: Pressbild Nordnet Bank

"Jag tror Riksbanken sänker räntan"

Även om det för många varit en utmanande tid de senaste månaderna så spår Bratt nu en sänkning av räntan. Detta då inflationen numera får anses som under kontroll.

Dock finns det risker förenat även med en sänkning, menar hon.

– Jag tror att Riksbanken sänker räntan. Inflationen är under kontroll och vi ser nu tydliga tecken på att svensk ekonomi bromsar in. Visserligen riskerar man en ännu svagare krona om man sänker före de andra centralbankerna, men den risken tror jag Erik Thedéen är beredd att ta. Särskilt som det faktiskt till och med börjar talas om att inflationen nu kan bli för låg, det vill säga hamna under målet. Riksbanken vill ju ha den stabilt omkring två procent.

Erik Thedéen är RIksbankschef. Foto: Claudio Bresciani/TT

Ekonomens fyra tips – så får du pengarna att räcka

Oavsett vad beskedet landar i så har Frida Bratt flera konkreta tips du bör ha med dig för att få pengarna att räcka till hela månaden.

1. Få koll på utgifterna

– Så att du vet om du har möjlighet att dra in på något.

2. Ta hjälp

– Använd de appar och verktyg som finns för att sortera dina utgifter, kanske hittar du någon utgiftspost som går att dra ned på, säger Frida Bratt.

3. Handla på rea

– Gör storkok, ät mat efter säsong är klassiska tips. Sedan gäller det också att ge sig på de fasta kostnaderna, för det är dessa som är de största utgiftsposterna.

4. Jämför avtal

– Jämför elavtal, banta antalet abonnemang och prenumerationer och förhandla bolåneräntan, säger hon till Nyheter24.

