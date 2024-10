I januari 2024 var det 2,3 miljoner personer som fick allmän pension utbetald av Pensionsmyndigheten. I juli samma år landade denna, före skatt, på 16 700 kronor per månad för män och på 14 500 kronor per månad för kvinnor.

De som är bosatta i Sverige kan därutöver ha rätt till så kallad garantipension, vilken är ett grundskydd för den som haft låg eller ingen inkomst.

"Som mest kan garantipensionen bli 11 603 kronor för ensamstående och 10 505 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre", skriver Pensionsmyndigheten på deras hemsida.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Foto: Oscar Olsson/TT

Men det är inte alla som kan få garantipension. Exempelvis kan personer som är bosatta utanför Sverige – med undantag för Kanada – inte ta del av detta grundskydd, utan man får då i stället nöja sig med den allmänna pensionen.

271 000 personer utomlands får svensk pension

När Nyheter24 kontaktar Pensionsmyndigheten uppger de att man, under 2024, skickat 162 414 så kallade levnadsintyg till personer bosatta utomlands. Detta för att de fortsatt ska få utbetalningar av pension.

"Sedan har vi digitalt utbyte med Danmark, Finland, Island, Norge, Polen, Spanien och Tyskland. Till dessa länder har det gått iväg digitala impulser för 109 021 personer", uppger myndigheten.

Det är därmed strax över 271 000 pensionärer, som bor utanför svenska gränser, som får pension utbetald från Sverige.



Foto: Henrik Montgomery/TT

Pensionär utomlands? Det måste du tänka på

Men för den som bor utomlands och får svensk pension finns det vissa saker som är viktiga att ha koll på om man fortsatt vill ha pengarna utbetalda.

Man måste nämligen, i flera fall, anmäla förändringar i ens livssituation till Pensionsmyndigheten.

"Du ansvarar själv för att meddela oss om det skett en förändring som kan påverka din pension. Om du får för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka dem", går att läsa hos myndigheten.



Foto: Janerik Henriksson/TT

Enligt myndigheten måste man meddela om något av följande sker:

Du flyttar till ett annat land

Du byter adress i landet där du är bosatt

Du får ny eller ändrad pension eller livränta från ett annat land än Sverige

Ditt civilstånd ändras - till exempel om du gifter dig, skiljer dig eller blir änka eller änkling

Du flyttar isär eller flyttar ihop med någon du har varit gift med eller har ett gemensamt barn med

Du drabbas av dödsfall. Då behöver dina anhöriga meddela oss så att pensionen inte fortsätter att betalas ut

De flesta förändringarna kan anmälas via Pensionsmyndighetens webbsida, men det är också möjligt att skicka in ändrade uppgifter per brev för de som inte har svensk e-legitimation.

Så många återbetalningskrav har skickats

Enligt handlingar från Pensionsmyndigheten har man, mellan januari och juni i år, skickat ut 105 återbetalningskrav till personer bosatta utomlands.

Under denna period uppgår totalsumman för återbetalningskraven – vilket innehåller förmånerna allmän pension, efterlevande pension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg – till 3 648 563 kronor.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Flest återbetalningskrav har, sedan januari 2020 till och med juni 2024, skickats till personer bosatta i Finland: 198 stycken krav. Därefter följer USA och Tyskland med 84 respektive 50 skickade återbetalningskrav.

