Här tar man ut minst kontanter i Sverige

Allt fler väljer digitala betalsätt, snarare än kontanter. Faktum är att man på många håll inte heller godkänner kontanter som betalmedel.

– Det är avtalslagen som styr och överträffar lagen om legalt betalmedel. När en näringsidkare satt upp information, till exempel "kontantfritt", i entrén och en kund går in så innebär det att kunden har accepterat villkoren som gäller för den här verksamheten eller butiken. Det vill säga möjligheten att betala med kontanter har avtalats bort, har Bengt Nilervall, näringspolitisk expert inom betalfrågor vid Svensk Handel, tidigare förklarat för Nyheter24.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Kontantuttagen har minskat med sju procent

Nyligen visade dessutom statistik från Bankomat AB att kontantuttagen minskat med sju procent i företagets kontantautomater.

Svenskarna tog i genomsnitt ut 396 kronor per person och månad under andra halvåret 2024. Motsvarande siffra, under samma period 2023, var 425 kronor.

– Även om människor använder kontanter i allt mindre utsträckning så finns det ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är framför allt nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation, har Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB, sagt i ett pressmeddelande.

Foto: Isabell Höjman/TT

Här tog man ut minst kontanter i Sverige

Storleken på kontantuttagen varierar också beroende var i landet man befinner sig. Bankomat AB har tagit fram statistik för uttag per person och månad under andra halvåret 2024 i varje län.

Mest kontanter tar man ut i Skåne, Västmanland och Värmland. Minst kontantuttag sker i Gotland, Uppsala och Västerbotten. I det senare länet tar man endast ut i genomsnitt 211 kronor per person och månad.

Källa: Bankomat AB

