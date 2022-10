Twitterögonblicken vi minns

Twitterinitiativet #prataomdet

2010: Efter sexanklagelserna mot Wikileaks-grundaren Julian Assange startar Twitterinitiativet #prataomdet. Målet är att minska skammen kring att prata om övergrepp. Taggen används av personer som berättar om sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier som de varit med om. Initiativtagarna Johanna Koljonen och Sofia Mirjamsdotter vinner sedan Stora Journalistpriset i klassen "Årets förnyare" år 2011 för den uppmärksamhet som kampanjen fick i medierna. Några år senare, 2017, blir #metoo en världsomspännande rörelse, även i Sverige, på samma tema.

Är klänningen svart och blå eller vit och guldfärgad?

Februari 2015: En klänning blir viral på sociala medier, däribland Twitter, eftersom det inte går att komma överens om vilken färg den har. I verkligheten är klänningen tydligt blå och svart, men på bild uppfattas den av många som vit och guldfärgad. Den skotska sångerskan Caitlin McNeill var först med att lägga upp bilden på sociala medier-plattformen Tumblr, varpå diskussionen tar fart i hela världen – däribland på svenska Twitter.

Donald Trump: Last night in Sweden

Februari 2017: USA:s dåvarande president Donald Trump gör sitt berömda uttalande "last night in Sweden": "Se vad som hände i går kväll i Sverige. Sverige, vem kunde ana det – Sverige. De tog in stora mängder. De har problem som de inte trodde var möjliga", sade han. Exakt vilken händelse han hänvisar till är dock oklart, och #lastnightinsweden börjar trenda på Twitter. Sveriges officiella Twitterkonto @Sweden, som sköts av olika svenskar varje dag, reagerar på uttalandet och skriver att det största som hände under kvällen i fråga var Melodifestivalen.

Greta Thunberg utses till "Jesus efterträdare"

December 2018: Limhamns kyrka skriver i en tweet att "Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg". Tweeten väcker starka reaktioner. I kommentarsfältet skriver flera personer att de tänker lämna svenska kyrkan efter att ha läst inlägget.

#swedengate: Om de snåla svenskarna

Maj 2022: I en kommentar på Reddit berättar en användare att denne i sin barndom fick vänta på rummet när den svenska vännen åt middag med sin familj. Kommentaren delas sedan på Twitter och en diskussion tar fart under #swedengate. Det debatteras då huruvida svenskar kan uppfattas som snåla eller ogästvänliga. Efter en vecka har över 16 000 personer kommenterat det ursprungliga inlägget som publicerades på Twitter.