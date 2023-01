Två anhållna efter mordet i Vällingby

Den ene är anhållen på sannolika skäl och den andre på skälig misstanke. De två ska förhöras under dagen.

Det var under nyårsaftonskvällen som polisen fick in ett larm om en skjutning vid McDonalds i Vällingby centrum. Tre unga män hittades skottskadade och fördes till sjukhus. En av dem, en man i 20-årsåldern, avled senare av sina skador. I samband med skjutningen gick flera kulor in genom restaurangens fönster.

Under onsdagsmorgonen greps två personer för medhjälp till mord. Polisen vill inte berätta något om omständigheterna.

— Vi kommer inte bekräfta hur eller var gripandet skedde. Utredningen kommer fortsätta och vi kommer förhöra de här två personerna, säger Towe Hägg, presstalesperson vid polisen region Stockholm.

Om ytterligare personer misstänks ligga bakom skjutningen vill polisen inte gå in närmare på.

— Vi arbetar för tillfället med utredningsåtgärder, det innebär att vi inte är klara med vår uppfattning kring vad som har hänt.

Ej livshotande

Skadeläget för de övriga bedöms inte vara livshotande.

Männen stod utomhus, vid restaurangen i centrum, när de besköts.

Polisen undersöker om skjutningen har samband med den senaste tidens våldsdåd, med både sprängningar och skjutningar, i Stockholm.

— Det går inte att blunda för att Vällingby är en del av region Stockholm, och nätverksproblematiken är regional. Sedan har vi över tid haft en problematik i Vällingby som vi jobbar väldigt hårt med, sade Johan Olsson, lokalpolisområdeschef i Vällingby, till TT på tisdagen.

"Tragisk utveckling"

Under tisdagen besökte även justitieminister Gunnar Strömmer (M) platsen för att prata med polisen och få en bild av läget.

— Det är naturligtvis ett väldigt tragiskt uttryck för en utveckling som inget anständigt samhälle kan tolerera, sade han om skjutningen till TT när han besökte platsen.

Senast lördagen den 7 januari måste åklagaren besluta om männen ska begäras häktade eller inte.

Mordet på årets sista dag blev det 63:e skjutvapenmordet för 2022 i Sverige.