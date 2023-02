Ryssar skickas in för hemliga uppdrag

Ryssland bedriver kontinuerligt underrättelseinhämtning i Sverige.

Det sker bland annat via ambassaden, där underrättelseofficerare verkar under diplomatisk täckmantel, men även via andra plattformar som exempelvis täckföretag.

Även cyberspionage och signalspaning ingår i verktygslådan.

Ryssland är intresserat av information om svensk politik, försvar och ekonomi. Även civil och militär teknik.

Ryssland använder sig av proxys (ombud) för att destabilisera, påverka, etablera förmåga till sabotage samt krigsförberedelser.

Källa: Säpo