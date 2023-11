Demonstranter: Regeringen saknar ryggrad

Vid demonstrationen utanför riksdagen i Stockholm fick flera ministrar sig en känga från talarna. Även oppositionen kritiserades.

— Magdalena Andersson, har katten tagit din tunga? säger en av talarna.

— Sverige har tidigare haft en väldigt progressiv politik för det palestinska folket och det faktum att vi är tysta nu tycker jag är upprörande och fegt. Ryggradslöst, säger Sara Sjölander som står bland åhörarna.

I både Stockholm och Malmö deltog runt 2 000 personer, enligt polisens uppskattning. Demonstrationer hölls även i Göteborg och utanför Kristdemokraternas riksting i Helsingborg.

Samlar in pengar

Sara Sjölander tycker att uppslutningen tyder på att det finns en stor opinion mot Israels krigföring.

— Det visar att det finns ett kritiskt tänkande och att vi inte går med på narrativet som pumpas ut om att det här skulle vara ett försvarskrig.

– Jag hoppas demonstrationen väcker uppmärksamhet om att det är ett folkmord som pågår, säger konstnären Nor Ajami.

Nor Ajami samlar in pengar till biståndsorganisationen Islamic relief genom att sälja sin gatukonst vid demonstrationen.

— Jag är här för att bidra på mitt sätt. Jag hoppas att regeringen hör att folk ropar på dem och trycker på för att humanitär hjälp ska kunna komma in i Gaza.

Ett av motiven innehåller den omdebatterade frasen "From the river to the sea, Palestine will be free".

"Ett missförstånd"

Vissa menar att det är en antisemitisk ramsa, andra säger att det är slagord för palestiniers frihet.

— Citatet är gammalt och har inget med antisemitism att göra. Det är ett missförstånd. Folket mellan floden och havet ska ha samma rättigheter, både palestinier och israeler, säger Nor Ajami.

"Sluta mörda Gazas barn", skanderar demonstranterna. Läkaren Menna Shalabi har haft mardrömmar om bilderna som sprids från Gazaremsan.

— Jag kan bara tänka mig skriken som läkarna tvingas höra när de opererar på folk utan bedömning. Läkarna kommer att vara ärrade, patienterna kommer att vara ärrade. Det är omänskligt det som händer just nu, säger hon.