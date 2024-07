10 000 svenskar kan förlora 2 700 genom ny avgift

Håkan Sörman, ordförande i utjämningskommittén, räknar inte med att förslagen mottas med hyllningskörer i kommun-Sverige.

— De som får ge lite mer, tycker sannolikt att de får ge för mycket och de som får tycker att de får lite för lite, säger han.

Sörman pekar ut vilka kommuner som blir största vinnare med förändringarna.

— Det är väldigt mycket de som har en gles befolkning, en svag socioekonomi och en åldersstruktur som är kostsam, säger han.

Till exempel skulle Laxå, Gullspång, Åsele och Munkfors få över 3 000 kronor mer per invånare. Dorotea och Malå skulle få över 4 000 mer än i dag.

Är förlorare

Förlorarna finns i storstadsområden och bland pendlingskommuner nära storstäderna.

En stockholmare skulle via kommunen få betala 1 642 kronor mer än i dag och en Lommabo 2 784 kronor. Andra kommuner som får betala mer än vad de redan gör är Danderyd, Lidingö och Vellinge.

Kommittén föreslår dock ett införandebidrag som gör att ingen kommun ska få betala mer än 1 500 kronor per invånare jämfört med i dag.

Sörman påpekar att det finns många storstadskommuner som går plus i utjämningssystemet. Till exempel Botkyrka, Malmö och Göteborg.

Inget tyckande

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att utvecklingen varit olika i olika delar av landet sedan utjämningssystemet förändrades senast.

— Det är inte så mycket tyckande det här, det är väldigt mycket att vi har tagit fram aktuell data, säger Sörman.

Störst effekt har skillnader i befolkningens åldersstruktur. Men en viktig orsak att Stockholm får bidra med mer är att antalet socialbidragstagare minskat på senare år.

Syftet med utjämningssystemet är att skapa förutsättningar för en god välfärd i hela landet. Totalt omfördelas 30 miljarder kronor mellan kommunerna, medan staten skjuter till betydligt mer.

Skillnad i skatt

Hade inte utjämningssystemet funnits hade skillnaden mellan den kommun med högst skattesats, värmländska Eda och den med lägst, Danderyd, varit över 26 kronor. Nu är den 6,75 kronor.

När det gäller regionerna är det bara Stockholm som betalar in i systemet. De föreslagna ändringarna innebär att regionen får betala in drygt 1 000 kronor mer per invånare. De som tjänar mest på förslagen är Gotland och Jämtland.

Civilminister Erik Slottner (KD) förväntar sig reaktioner på förslagen, men vill inte säga vad regeringen tycker förrän förslagen varit ute på remiss.