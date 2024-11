Stor förändring: I dag försvinner skatten på plastpåsar

Under samma period har fruktpåsar i plast minskat från 75 till 6 påsar per person och år. Lägsta noteringen gjordes 2021, med 2 påsar.

Plastpåseskatten infördes våren 2020, med målet att minska nedskräpningen i naturen. Påsarna bryts nämligen ned till mikroplaster som kan finnas kvar i marker, sjöar och hav i flera hundra år.

Skatteeffekten, med ett påslag på tre kronor för bärkassarna, kom tämligen omgående. När 2020 var slut hade konsumenterna köpt 55 bärkassar per person, jämfört med 74 kassar året före. I fjol var konsumtionen nere på 17 kassar per person, visar Naturvårdsverkets statistik. Ett resultat som ligger väl under EU:s mål om 40 plastpåsar per person och år.

Parallellt har också konsumtionen av riktigt tunna plastpåsar (till frukt eller liknande) minskat kraftigt och inköpen av de tjockaste kassarna, som finns i till exempel klädbutiker, är nere på en (1) påse per person och år.

Sverige trea

Faktum är att Sverige hör till de bättre i EU vad gäller måttfull konsumtion av bärkassar i plast. År 2021, det senast rapporterade året, estimerades EU-snittet till 77 kassar ("vanliga" och väldigt tunna) per person. Sverigesnittet var 16 påsar och endast Belgien och Portugal hade lägre siffror, enligt Eurostat.

— Det känns som att den där skatten verkligen gjorde skillnad, och att det inte är så många andra länder som har haft en liknande kraftig minskning, säger Agnes Willén, samordnare för avfallsstatistik vid Naturvårdsverket.

Det svenska utfallet var också regeringens motivering för att avskaffa skatten – EU:s mål nås ändå, utan denna punktbeskattning.

Kan välja

Organisationen Håll Sverige Rent har däremot varnat för att återgång till en ohållbar konsumtion. Handeln förutser en viss ökning men inte till samma nivå som före skatten – många kunder har vant sig vid att bära hem varorna i flergångskassar, har flera kedjor uppgett för TT.

— Det lutar ju åt att det ändå har skett en beteendeförändring som förhoppningsvis kan hålla i sig även om skatten ändras. Dessutom kan butiker själva välja om de ska fortsätta att behålla det högre priset på plastkassar, säger Agnes Willén.

Det kommer plastpåsarna kosta på Willys

Vad kassarna kommer att kosta i olika butiker är inte riktigt klart. Willys har uppgett att priset sänks från 6,90 till 3,90 kronor.

