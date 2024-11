Anna Kinberg Batra i tårar: "De vill piska mig"

Den 3 oktober tvingades Anna Kinberg Batra tillsammans med sin familj lämna det Tessinska palatset efter att ha förlorat sitt jobb som landshövding. I sin yrkesroll hade Kinberg Batra brutit mot svensk grundlag genom att bland annat anställa personer som inte passade villkoren och agerat jävigt genom att anställa sin gudson.

Strax efter att hon fick sparken hade serien "First lady" premiär, regisserad av ingen mindre än maken David Batra. Seriens fokus ligger dessutom på Batras roll som make till Sveriges landshövding.

MISSA INTE: Detaljen i David Batras serie anmäld av tittarna: "Osmakligt"

Tittarna om "First lady": "Djupt osmakligt"

Hos Granskningsnämnden har man fått hantera flera ärenden med upprörda tittare.

"Jag tycker att det är djupt osmakligt att Sveriges Television gör komedi av Sveriges största politiska korruptionsskandal. Det är osmakligt, oetiskt och rent vidrigt i mina ögon.", skriver en tittare i en anmälan.

"SVT har sänt ett program där Anna Kinberg Batra som varit inblandad i flera fall av grundlagsbrott framställts som utsatt för ett mediadrev i stället för granskad i egenskap av makthavare av bland annat JO", skriver en annan.

LÄS MER: Tittarstorm mot David Batra: "Ofattbart att serien gjordes"

David Batra: "Priset man får betala av att man bor i en demokrati"

Redan några avsnitt in i "First lady" måste alltså paret hantera den skandal som föregick av Kinberg Batras avgång. Anna Kinberg Batra erkänner i "First lady" för sin make att hon agerat fel men menar samtidigt på att medierna har rapporterat om det hela på ett orättvist sätt.



– De vill piska mig som person tills jag lägger mig, men jag tänker inte göra det, säger hon i "First lady".

Batra försöker trösta med orden "det är väl priset man får betala av att man bor i en demokrati".



– Då får man tåla lite granskning, men man har varit med om roligare veckor i sitt liv, säger han.

LÄS MER: Anna Kinberg Batra lämnar palatset – talar ut på Instagram

Anna Kinberg Batra i tårar: "Om jag skulle dö"

När paret ska flytta ut ur Tessinska palatset, något som kommer med i "First Lady", brister den före detta landshövdingen ut i gråt.

Foto: Skärmdump/SVT Play.

Foto: Skärmdump/SVT Play.

Foto: Skärmdump/SVT Play.

– Tydligen är reglerna så att om jag skulle dö har familjen tre månader på sig att flytta ut. Men eftersom jag lever måste vi flytta ut så fort som möjligt, säger Anna Kinberg Batra.

Anna Kinberg Batra behåller sin lön

När Anna Kinberg Batra tvingades avgå efter stark kritik från Justitieombudsmannen (JO) var det många som reagerade på att hon fick behålla sin lön på 122 400 kronor – i månaden.

I en tidigare intervju med Nyheter24 säger Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, att det hade varit många som hört av sig till honom och frågat varför Kinberg Batra inte straffas för sina brott.



– Hon behåller titel och lön, hon har bara bytt arbetsplats, sa han då.

LÄS MER: Anna Kinberg Batra behåller miljonlönen: ”Var håller JO hus?

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu