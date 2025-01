Jens Lapidus miljonlön – så mycket pengar drar han in

Jens Lapidus är utbildad jurist vid Stockholms universitet och var under flera år verksam inom yrket, både vid Stockholms tingsrätt och vid advokatbyrån Mannheimer Swartling.

När Lapidus år 2006 släppte boken "Snabba cash" var succén ett faktum och det hela blev en trilogi, med uppföljarna "Livet deluxe" och "Aldrig fucka upp".

Bokserien blev senare till filmer, regisserade av bland andra Daniél Espinosa, och har dessutom legat till grund för Netflix-serien "Snabba cash", med Evin Ahmad i en av huvudrollerna. Senare har Lapidus också skrivit "Top Dog"-serien samt barnboksserien om Dillstaligan.

Utöver författarskapet har Lapidus också synts en hel del i tv under senare år och under 2025 får han ett alldeles eget program i SVT. I "Rättegången" tar han med tittarna in i rättssalen i sex kända fall, där gripande historier och överraskande vändpunkter avlöser varandra.

Jens Lapidus bolag omsätter miljoner

Jens Lapidus karriär tuffar, med andra ord, på och likaså hans bolag. Författaren och juristen är ordförande i Meaningworks AB, som bland annat ska ska bedriva konsultation, produktion och distribution av film och tv.

Detta bolag, som har tillgångar på strax över tre miljoner kronor är moderbolaget i en koncern där även Strive Stories AB ingår. Även där sitter Lapidus som ordförande.

I december 2023 redovisade bolaget en omsättning på hela 74,8 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto som landade på 7,8 miljoner kronor. Tillgångarna i bolaget beräknades då uppgå till 23,3 miljoner kronor.

Jens Lapidus lön – så mycket pengar tjänar han

Hur ser det då ut på lönefronten för Jens Lapidus? Enligt handlingar från Skatteverket som Nyheter24 tagit del av hade han en fastställd förvärvsinkomst på 1 285 800 kronor under 2023. Det gav honom en genomsnittlig månadslön på omkring 107 000 kronor.

Därutöver hade Lapidus, under samma år, ett överskott av kapital på hela 380 054 kronor.

