Thomas Bodström har gjort sig känd för svenska folket av många anledningar. Kanske känner du igen honom som advokat eller politiker? Kanske har du läst hans bok eller känner till hans fotbollskarriär? Då kanske du är nyfiken på hans familj, hur lång han är och var han bor?

Nyheter24 har svaren på frågorna som svenska folket googlar mest om mångsysslaren Thomas Bodström.

Thomas Boström 2018. Foto: Christine Olsson/TT

Thomas Bodström ålder – hur gammal är han?

Thomas Bodström föddes 9 april år 1962 i Uppsala och är i dag 62 år.

Thomas Bodström pappa – vem är Lennart Bodström?

Thomas Boström föddes in i en politisk aktiv familj med sin pappa Lennart Bodström som var utrikes- och utbildningsminister under Olof Palmes socialdemokratiska styre under 1980-talet.

Lennart dog 2015 och blev 87 år gammal och gjorde sig bland annat känd för politiken och sitt styrelseuppdrag i Tjänstemännens centralorganisation.

– Vi kommer att minnas honom för att han var en fantastiskt snäll människa och en fantastisk pappa. Som många pappor jobbade han mycket på den tiden men han var alltid väldigt kärleksfull och när man ville fick man alltid höra en saga. Han hade en fantastisk fantasi, sa Thomas Bodström i en intervju med Aftonbladet i samband med dödsbeskedet.

Lennart Bodström år 1999. Foto: Gunnar Ask/TT

Thomas Bodström fotbollskarriär – har han spelat i AIK?

Under åren 1987-1989 var Thomas Bodström allsvensk fotbollsspelare i AIK där han kallades "Boda". Han spelade högerback och försörjde sig på fotbollen parallellt med sin juridikstudier som han tog sin examen för år 1990.

Fotbollen lever kvar i Bodströms liv, både som spelare i korpen, och supporter.

Thomas Bodström karriär: Politiker, jurist, advokat och författare

Efter att han tog sin juristexamen vi Stockholms universitet arbetade han som biträdande jurist och advokat på en advokatbyrå. Han var med som delägare och startade Stockholms Advokatbyrå 1996.

Därefter blev han justitieminister (2000-2006) och riksdagsledamot (2002-2010) för socialdemokraterna.

Thomas Bodström (S), Sveriges Riksdag. Foto: Sveriges Riksdag

För svenska folket blev han känd när han företrädde de anhöriga till offren i Diskoteksbranden i Göteborg år 1998 då 63 ungdomar omkom och över 200 personer skadades.

Utöver det har han också medverkat i långköraren, Hasse Aros, "Efterlyst" och inte sällan framträder han i media som juridisk expert.

Men han har också skrivit böcker, både deckare och självbiografiska sådana. I augusti 2024 gav Bodström ut en självbiografi där han öppenhjärtat berättar om uppväxten.

— Det har varit intressant att se tillbaka på skoltiden. Jag har en massa ljusa barndomsminnen, men trots att jag kunde läsa och skriva innan jag ens började skolan, gick det bara sämre för varje år. I mellanstadiet tillbringade jag nästan mer tid i korridoren än i klassrummet och i högstadiet präglades min skoltid av en konstant håglöshet och i gymnasiet gick det inte alls, sa han till förlaget Nordstedt i samband med släppet.

I dag driver han sin egna advokatbyrå - "Advokatbyrån Thomas Bodström".



Pressbild Nordstedts förlagsgrupp. Foto: Kajsa Göransson

Thomas Bodström längd – hur lång är han?

Thomas Bodström är 187 centimeter lång.

Foto: Caisa Rasmussen/TT

Har Thomas Bodström fru?

Thomas Bodström är gift med frun Helén Bodström. Paret har varit tillsammans i över 30 år.

– Vi träffades på en fest som jag och en kompis anordnade. Jag var bartender. Helén kom dit med en kompis, vi hade aldrig träffats förut så det var kärlek vid första ögonkastet, har han tidigare berättat för Expressen.

Tillsammans har paret fyra barn.

Thomas & Helen Bodström 2023. Foto: Stella pictures

Har Thomas Bodström barn?

Ja, han har fyra barn tillsammans med sin fru Helén. Sönerna Olof (född 1991), Ture (född 1995), och Mattias (född 2003), samt dottern Maria (född 1998).

Är Thomas Bodström med i Förrädarna 2024?

Ja, Thomas Bodström är en av deltagarna i TV4:s succéprogram "Förrädarna" som sänds under hösten.

– Jag tackade i princip nej först, sa Bodström i ”Hellenius hörna” där han berättade att familjen övertygade honom att ändra sig och tacka ja.



Andra deltagare för säsongen är bland andra Marie Serneholt, Filip Dikmen, Niklas Källner och Marie Olsson Nylander.

Dragomir Mrsic är prgramledare för Förrädarna. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Har Thomas Bodström Instagram?

Ja, Thomas bodström har ett aktivt Instagramkonto med drygt 12 000 följare.

