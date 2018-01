Äntligen är ett nytt år här. Vi har nu sopat 2017 under mattan och välkomnar 2018 med öppna armar. Som vanligt så har några riktigt smarta personer förutspått vad som kommer bli hett under året – och vi får väl vänta med spänning om de kommer stämma helt enkelt.

har plockat fram några trendprofetior för 2018 som du kommer älska – och särskilt om du är ung (i alla fall i sinnet). Häng på!

1. Instagram kommer göras om helt

Nyheter24 har tidigare skrivit om hur det finns planer på att helt göra om den populära appen Instagram. En viktig godbit förutspås bli att du kan dela andras inlägg på din egen Insta. Läs om allt annat som förutspås hända här.

Instagram spås få nyheter i år. Bild: Pixabay/Instagram/TheNextWeb (Montage)

2. Snapchat kommer också göras om helt

Ryktena har flödat rörande hur Snapchat kommer att ändras. Eftersom Instagram Stories leder överlägset över Snapchat-stories i antalet användare har Snapchat insett att de måste ändra sig. Hela appen har förutspåtts få sig en stor förändring där nästan allt kommer bytas ut. Nyheter24:s läsare berättade i den här artikeln att de var oroliga för att appen kommer bli sämre – vad tror du?

3. AR kommer bli en stor grej – särskilt för mobilspel

När iPhone 8 och X presenterades så låg mycket av fokuset på augmented reality, förkortat AR. Det kommer innebära en bredare möjlighet för spel- och apptillverkare att fokusera på spel med AR-möjlighet (tänk en mer utvecklad Pokémon Go där du ser spelkaraktärer i "verkliga livet").

Det kommer snart slå stort även för företag som vill göra reklam, skriver Entrepreneur.

4. Det kommer bli trendigt att "umgås online"

Okej, det här begreppet låter riktigt töntigt. Jag ber om ursäkt för det. Men i och med att livestreams börjar bli normen på sociala medier som Instagram och Facebook så kommer konceptet att utvecklas.

Istället för gruppchatten kommer (antagligen) nya möjligheter att snacka med sina polare på ett snyggt sätt i videoformat – eventuellt med VR eller AR som ett "coolt tillägg". Facebook beta-testar det här as we speak, skriver tech-sajten Plann.

Känns lite "Black mirror" va? Bild: Facebook

5. Snabbare internet

Många tech-sajter snackar om 5G. Som det låter är det en "uppgradering" av nuvarande standarden 4G. Men det kommer inte bara bli snabbare med nya 5G. Andra fördelar inkluderar bättre nät (om du befinner dig på landet exempelvis), möjlighet att koppla till flera enheter för att samtidigt behålla hastigheten och mindre störningar, skriver Techspot.

6. Åldergräns på sociala medier

Det här är inte helt och hållet bestämt än, men förväntas bli klubbat av regeringen. I så fall kommer den att träda i kraft i maj i år. Det innebär att unga som fyllt 13 ska själva kunna ge samtycke till att lämna sina personuppgifter till diverse sociala medie-plattformar.



7. Kundtjänsten kan långsamt dö ut

En trendspaning är att företagen, eller snarare kundtjänsten, kommer flytta till sociala medier. Många företag kommer antingen via anställd personal, eller botar, svara på dina frågor där du hänger som mest. Smidigt? Kanske. Det skriver Ingager.

8. Reklamen kommer bli ÄNNU mer personlig

Vi börjar mer och mer att förlita oss på "smart" teknik. Vare sig det handlar om tv-apparater, mobiler, datorer, kylskåp eller klockor så finns det appar och internetuppkoppling.

När det förutspås att vi kommer använda oss mer av "smarta högtalare" under året så kommer vissa företag få tillgång till mer information om dig – och dina intressen. Det kan i sin tur leda till ännu mer personlig reklam (som redan svämmar över på Google och Facebook), skriver Venture Beat.

9. Samtidigt blir reklamen "kortare"

Den yngre generation hatar långa reklamer och det tar inte lång tid innan användare på Youtube (och numer även Instagram) klickar bort den. Det har företagen fattat och fokuset kommer ligga på ännu fler kortare reklamfilmer. Bra? Dåligt?

Kommer vi att spendera ännu mer tid i telefonerna 2018? Bild: Picjumbo

10. Trendiga kläder

Satsa på tröjor med loggor (både för killar och tjejer), lite vintage-kläder à la second hand (särskilt för er killar), vida byxor och långa lager om du vill hålla dig à jour med modetrender för 2018. Läs mer hos vår systersajt Modette här.

11. iPhone-hysterin ligger kvar

Apple släppte ifrån sig både iPhone X och iPhone 8 under 2017. Den förstnämnda var lite väl dyr för många – och det har Apple lyssnat på. Ryktena säger att det kommer en billigare variant av iPhone X i år. Läs mer om vad som skiljer de åt här.

12. Och årets trendigaste musik är...

2018 är året då gamla rävar och throwbackband till 2000-talet åter kastar sig in i spelet. Justin Timberlake, Boyzone, Celine Dion, Christina Aguilera, MGMT, Franz Ferdinand, The Offspring, Cher och Toni Braxton släpper nytt. Ett retroår med andra ord.

Men när det kommer till hits så blir det antagligen Selena Gomez, Charli XCX, Beyoncé (som ryktas släppa album med Jay-Z!), Ariana Grande, Lady Gaga, Rihanna och givetvis kommer väl Bieber dyka upp som vanligt. Men ännu återstår frågetecken om det blir ett album för honom.

Och visst kommer svenskar som Molly Sandén, Peg Parnevik och Joakim Lundell fortsätta satsa på hits. Antagligen.

13. Superhjältarna tar över på biodukten

Om vi kikar på filmåret så spås superhjältefilmerna vara årets succéfilmer på bio. En gammal trend som håller i sig och kanske blir starkare (no pun intended). "Deadpool 2", "Black Panther", "Ant-man and the Wasp", "Avengers: Infinity War" och "Aquaman" är några av höjdpunkterna för året.

Sen har vi ju uppföljaren på Pixar-filmen "Superhjältarna" också.

"Deadpool" får en uppföljare 2018. Bild: Marvel Studios

14. Det är trendigt med filmserier

Låt oss heller inte glömma spännande filmer som "Tomb raider" (med svenska Alicia Vikander), sista filmen i "Maze Runner"-trilogin, en ny "Jurassic"-film och ytterligare en "Fantastic Beasts and Where to Find Them"-film. Och sen fyra nya "Beck"-filmer på det. Ett snabbt, actionfyllt filmår.

15. Netflix, Netflix, Netflix

Netflix blir en större del av allas vår vardag. Och de har riktigt stora nyheter på gång. Det som kommer är bland annat "Altered carbon" (en sci-fi-serie liknande "Blade runner"), en andra säsong av hyllade "Glow" och "Jessica Jones". Och Alexander Skarsgård-filmen "Mute" som produceras av just Netflix.

16. Facebook börjar sända serier

En av de första serier som kommer streamas exklusivt på Facebook är olika versioner av hitserien "Skam" – det ryktas om en amerikansk, en spansk, en italiensk, en nederländsk, en tysk och en fransk version. Blir det lika bra som originalet?

17. "TV" kommer äga

Särskilt streamade tv-serier. Svenska favoriter som "Paradise hotel" kommer naturligtvis tillbaka (här kan du läsa mer om hur du söker). I serieväg är HBO som vanligt också värt att följa med nya säsonger av "Westworld", "True detective" och "Big little lies".

18. Mello-stjärnor som kommer äga året

Melodifestivalen har inte ens startat för säsongen – men redan har bettingbolagen korat sina kandidater till sångfågeln. De hetaste artisterna att vinna heter Liamoo, Mariette, Benjamin Ingrosso, Dotter och Margaret. En blandning av rutinerade artister och nykomlingar.

Vinner Liamoo Melodifestivalen 2018? Bild: TT

