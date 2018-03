Det har snart gått ett år sedan 22-årige Patrik Linfeldt försvann i samband med en tågresa på väg hem till Malmö.

Alla spår efter Patrik slutar vid Hallsbergs tågstation, där han gick av trots att han skulle bytt tåg i Mjölby. Patrik fastnade på en övervakningskamera när han gick från perrongen med sina väskor, som senare hittades på två olika ställen en bit därifrån.

Men trots sökinsatser av polis, Missing People och organisationen Frivilliga insatser vid kris och katastrof (FIKK) och tips från hela landet finns det inga fler spår. Det är som om Patrik har gått upp i rök.

Nu har polisen i Örebro valt att återigen gå ut med en efterlysning.

– Det är ju därför vi efterfrågar tips, för vi står fortfarande på punkt noll. Vi vet inte vad det är som har hänt, säger Karin Eldblom, inspektör vid Örebropolisen, till Nyheter24.

Flera observationer och teorier - men ingenting är säkert

Patriks försvinnande fick stor uppmärksamhet i media och skapade en tid stort engagemang i stora delar av landet. Många tyckte sig ha sett Patrik. Problemet var att tipsen var ofta motsägelsefulla och när polisen följde upp dem, gav de ingenting.

Dessutom har det funnits flera teorier om vad som verkligen skulle ha hänt Patrik, som att han skulle hålla sig gömd hos en kompis eller ha vandrat mot Hällabrottet. Inte heller här har polisen funnit något.

– Vi vet inte riktigt vilken riktning han har gått mot. Men om man antar att Patrik gick mot den riktning som väskorna påträffades, så har han inte gått mot Hällabrottet. Det har gjorts några iakttagelser i den riktningen så han kan ha rört sig ditåt, mot Hällabrottet, Kumla och Sannahed, men det är svårt att avgöra. Vi har inget som pekar mot ett specifikt område, säger Eldblom och fortsätter:

– Det har gjorts några iakttagelser där det har funnits kameraövervakning, som vi har tittat på, men hittills inte kunnat hitta något som identifierar att det är Patrik.

"Det blir jobbigt nu till påsk"

Det senaste året har varit tungt för familjen Linfeldt, som har fått gå igenom flera högtider utan sin son. Det var först efter årsskiftet som de orkade gå tillbaka till arbetet igen.

– Många faser har gåtts igenom, från chock, trauma, hopp, besvikelse, förtvivlan och sorg. Och ovisshet, säger Patriks pappa Jörgen Linfeldt till Nyheter24.

– Det har varit en tung jul, som vi normalt är mycket för, men denna gång blev det bara smärtsamt då saknaden blev om möjligt ännu större under den stora familjehögtiden. Det blir jobbigt nu till påsk med, för det var till påsken förra året som vi sist träffades när han var hemma.

Inget olagligt i att försvinna

Polisen misstänker alltså inte att ett brott ligger bakom Patriks försvinnande. Samtidigt har de inte sett någon aktivitet på hans kontokort eller mobiltelefon. Den internationella efterlysning som gjorts skulle dessutom avslöja om Patrik åkt utomlands.

Polisen arbetar helt enkelt utifrån teorin att Patrik är försvunnen frivilligt. När en vuxen försvunnen person anträffas vid liv av polisen är de aldrig skyldiga att meddela anhöriga om detta. Karin Eldblom berättar att de ofta frågar om de får berätta för anhöriga, men utan att avslöja var personen befinner sig.

– Man får ju faktiskt försvinna, det är inte olagligt.

När Patrik försvann kollade polisen på sjukhus för att se om han kommit i kontakt med sjukvård, men fick ingen träff.

– De har ju sina regler om vad de får och inte får lämna ut till oss. Men mina förhoppningar är att, precis som vi skulle göra, att de kan tala om för oss att han är vid liv, säger Karin Eldblom.

Det här har hänt

Det var 22 maj förra året som Patrik, 22 år gammal, var på väg hem till Malmö från Dalarna.

Vid Malmös centralstation väntade familjen tålmodigt. Under dagen hade Skåne drabbats av flera tågförseningar, och därför trodde familjen att Patriks tåg bara var sent. Men när sista tåget från Stockholm rullade in vid 02-tiden, natten mot tisdagen, syntes Patrik ännu inte till.

Under tisdagen anmäldes Patrik försvunnen.

– Han var på väg hem på grund av att han varit deprimerad den senaste tiden, och nu i helgen eskalerade det. Så vi ville ha hem honom så fort som möjligt och bokade därför en biljett till igår, berättade Jörgen Linfeldt för Nyheter24 då.

Patrik skulle byta tåg i Mjölby men gick av i Hallsberg, något polisen har betraktat som ett misstag. En av medpassagerarna såg Patrik gå av tåget och kan vara den sista som pratade med Patrik.

– Jag ville hela tiden springa efter honom, men jag vågade inte lämna hunden. Jag ville väldigt starkt springa efter och fråga "varför ska du gå av? Vi åker ju snart", har hon tidigare berättat för Nyheter24 vilket du kan läsa här.

Om du ser Patrik ska du gärna ta kontakt med honom för att kunna avfärda om det inte är han. Ta gärna en bild eller video om möjligt, och ring polisen direkt på 114 14. Du kan även kontakta Karin direkt på 010-5673613 under kontorstider.



Om Patrik uppfattas vara i livshotande tillstånd – ring 112.

