Efter hoten mot Jimmy Durmaz – polisen håller förhör

Den 23 juli ställdes Sverige mot Tyskland i gruppspelet av fotbolls-VM. Och Sverige lyckades få en riktig drömstart efter att Ola Toivonen tryckt in 1-0 i matchminut 32. Men allt eftersom att matchen gick så tog sig Tyskland allt mer in i bilden. 1-1 kom tidigt i andra halvlek efter mål av Marco Reus och forceringen från Tyskland fortsatte.

Sverige försökte desperat att stoppa Tyskland och i matchminut 74 byttes Jimmy Durmaz in istället för Viktor Claesson. Men matchen gick inte riktigt som Durmaz ville och efter att han gjort en vårdslös brytning utanför straffområdet kunde Tyskland trycka in 2-1 i minut 95. Och efter matchen haglade hat mot Durmaz in på sociala medier. Läs mer om det här.

Hatet eskalerade och totalt mottog Jimmy cirka två till tre tusen kränkande kommentarer efter matchen. Kommentarerna var inte enbart riktade glåpord utan både rasism och riktade hot avlöste varandra i kommentarsfältet. Men riktade hot var trots allt inte så många.

– Inte så många som man kanske hade kunnat tro i den första uppmärksamheten. Det är ett fåtal hot, säger kriminalkommisarie Fredrik Gårdare, till Radiosporten.



Alla personer som skrev på Instagram var inte anonyma utan polisen har lyckats identifiera flertalet personer som man nu har börjat förhöra.

– Vi har precis haft ett förhör idag och kommer ha ytterligare några i sommar, säger kriminalkommisarie Fredrik Gårdare till Radiosporten.



Polisen är dock förtegna om hoten kommer att leda till något åtal.

Efter hatet så tog flera kända profiler ställning mot hoten och hatet för att stötta Jimmy Durmaz. Men det var långt ifrån alla som stöttade Durmaz, bland annat gick Kristdemokraten Lennart Sacrédeus ut och anklagade hela landslaget för sexism efter att de ställt sig bakom Durmaz tal efter hoten.

Mitt under det brinnande VM-slutspelet hölls en manifestation för att stötta Jimmy Durmaz. Men manifestationen hade aldrig blivit av om det inte hade varit för hela spelartruppen som befann sig i Ryssland. Här kan du läsa mer om hur de räddade den.