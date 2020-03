Jimmie Åkesson har fått inreseförbud till Turkiet

SD-ledaren Jimmie Åkesson har tidigare i veckan delat ut flygblad vid turkiska gränsen med uppmaningen "Sverige är fullt. Kom inte till oss".

Under fredagen blev han därför deporterad från landet.

Nu står det klart att SD-ledaren även har fått inreseförbud till Turkiet.

Bortförd av turkisk polis

Åkesson ska under fredagen ha blivit bortförd av turkisk polis från gränsen.

Därefter fördes SD-ledaren till flygplatsen i Istanbul där han sattes på ett flygplan till Köpenhamn, enligt turkiska CNN.

Jimmie Åkesson deporteras från Turkiet. Bildkälla: iha (turkisk nyhetsbyrå)

Inreseförbud

Vid 18-tiden kommenterar Sverigedemokraternas stabschef situationen. Det står då klart att Åkesson även har fått inreseförbud till Turkiet.

"Det som har hänt är att Jimmie Åkesson blev som redan nämnt bortförd av polis och senare deporterad. Han har också fått inreseförbud till Turkiet."

Meddelandet fortsätter:

"Detta är en praktskandal. Särskilt från ett land som aspirerar på att bli medlem i EU. Men det bekräftar också att Turkiet är ingen demokrati. Dem på vänstersidan som nu raljerar över vad som har hänt, tycks inte förstå allvaret i det inträffade."

"SVERIGE ÄR FULLT"

”Sweden is full. Don't come to us! We can't give you more money or provide any housing. Sorry about this message".

Så stod det i flygbladen som Åkesson delade ut till migranter vid den turkiska gränsen tidigare i veckan.

Flygbladen var signerade med "Svenska folket, Sverigedemokraterna", något som fått Åkesson polisanmäld.

Vill du veta mer? Här är allt som har hänt:

Ygemans hån mot Åkesson: "Trist att Sverige är fullt"

Jimmie Åkesson omhändertagen av polis – deporteras från Turkiet

Ebba Busch om vreden mot Jimmie Åkesson: "Tramsigt"

Lövins hårda attack: "Åkesson visar förakt mot lidande"



Jimmie Åkesson: "Vi talar för den breda majoriteten"