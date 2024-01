Arc Search: Nya hotet mot Google

The Browser Company's första produkt, webbläsaren "Arc", har varit ute i över ett år och tidiga användare lyfter upp den till skyarna. Med en radikal ny vision för internet och många eftertraktade funktioner har det snabbt blivit ett populärt alternativ till andra webbläsare som Safari och Google Chrome. Nu har de lanserat en app för mobilen, "Arc Search" med AI-funktioner som säljpunkt.

AI-person eller verklig – kan du se skillnaden?

Tunga konkurrenter

Arc Search är det senaste försöket till en webbläsare med AI-kapacitet. Den har släppts till mobilen och är designad för att vara den snabbaste sökupplevelsen som existerar. Perplexity AI och Microsoft Copilot erbjuder en liknande upplevelse men, som The Verge förklarar, så är de två senare endast AI-botar med sökkapacitet, och Arc Search är en mer genomtänkt produkt. Arc Search skapar nämligen en ny hemsida åt dig varje gång du söker på något.

Josh Miller, VD för The Browser Company, tog till X(tidigare Twitter) för att dela den nya produkten:

Nedräkningen – då blir AI smartare än oss

Skapar nya sidor

När du ska söka efter något på Arc Search skriver du som vanligt in det i sökrutan, men nu får du två val. Du kan välja att söka som vanligt och få upp Google:s resultat, exakt som vi vant oss vid de senaste 20 åren, eller så trycker du på "Browse for me". Arc Search skapar då en ny sida åt dig med sammanfattningar, bilder och länkar, för att ge dig en helhetsbild av det du sökte på.

Du kan även djupdyka med fler länkar till artiklar om du önskar. Produkten bygger på modeller från bland annat OpenAI. Produkten är inte felfri. Just nu kan den till exempel bara skapa sidor på engelska och ibland saknas källhänvisning till informationen men trots det är detta ett nytt och intressant sätt att söka på.

Ny AI-forskning – så kan vi prata med djur

Företaget ska skapa nya internet

The Browser Company har delat med sig av sin plan om att skapa ett "nytt internet" med hjälp av AI och sin webbläsare på dator, men hur exakt det ska gå till är inte klart än. Arc Search eller en liknande sökmotor som sammanfattar resultat från flera hemsidor utgör ett hot mot Google:s reklam-baserade modell för sök. Detta, eftersom AI-sammanfattningar inte kräver att användare inte går in på ursprungskällorna och då inte ser någon reklam.

I den här videon förklarar teamet bakom Arc och Arc Search sin nya vision:

Läs mer: Bandet som lurade Spotify – tjänade hundratusentals kronor