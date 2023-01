EU-länder enas om asyl – kanske redan i sommar

EU:s migrationsansvariga kommissionärer Ylva Johansson och Margaritis Schinas lade hösten 2020 fram sitt stora förslag om en asyl- och migrationspakt i EU för att samordna politiken mellan medlemsländerna efter många års oenighet.

Förhandlingarna därefter gick inledningsvis trögt, men gjorde i olika omgångar framsteg under Frankrikes och Tjeckiens halvår som ordförandeländer i ministerrådet under 2022. Bland annat fastslogs en tidsplan i september i fjol där medlemsländerna, parlamentet och kommissionen siktar på att nå en färdig slutuppgörelse under början av 2024.

I ministerrådet pågår just nu omfattande detaljdiskussioner i hopp om att samla medlemsländerna till en gemensam uppfattning redan till i juni. Först därefter kan man inleda slutliga kompromissförhandlingar med EU-parlamentet.