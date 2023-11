Vulkanfaran på Island: Fortsatt hot mot Grindavík

Den lilla staden Grindavík, ungefär fyra mil sydväst om Reykjavik, började evakueras för snart en vecka sedan. På fredagen i förra veckan märktes en våg av jordskalv i området, som befarades tyda på risk för ett vulkanutbrott nästan i själva staden.

— Magman kom nära ytan, vi var nära att få ett utbrott då på fredagen, i denna berggång, säger Gudmundsson.

Avspärrningar runt stora sprickor i marken i Grindavík. Bild från i torsdags.

En berggång är alltså en lodrät tunnel som glödande magma tränger sig in i på väg upp mot jordytan. Enligt experternas modelleringar sträcker den sig denna gång ungefär 15 kilometer, mestadels under fast mark men också under havet, vid Islands sydvästligaste kust.

Stöter på motstånd

Nu har aktiviteten minskat, men vad det innebär är oklart. Gudmundsson säger att man för tre veckor sedan såg att jordytan i området nordväst om Grindavík höjdes uppemot 10 centimeter.

Det är ett tecken på det som i geologin kallas "sill", på cirka fem kilometers djup. Det innebär att magma letar sig uppåt men sedan stöter på motstånd.

— Den hittar en barriär, och börjar då sprida sig horisontellt, som över en tallrik.

Och från den "tallriken" kan berggångar till ytan bildas lite var som helst över flera kilometers radie, på relativt kort sikt. Det finns fortfarande risk för utbrott från den nuvarande berggången, magma i mindre skala fortsätter att flöda in i den. Men den kan också stelna.

— Det är fortsatt risk för Grindavík, men också för kraftverket Svartsengi, och Blå lagunen, säger Gudmundsson.

En Grindavíksbo skyndar sig med sina ägodelar. Bild från i måndags, då invånarna fick en kort stund för att hämta saker från sina hem i den evakuerade staden.

Det är i det korta perspektivet – dagar, veckor eller månader.

Gammal lava i Reykjavik

I ett mycket längre perspektiv nämner han att det för flera tusen år sedan har runnit lava även in i delar av det område där Reykjavik nu ligger. Att det kan bli så igen är, på lång sikt, inte helt uteslutet.

— Men Reykjavik ligger norr om den vulkaniska zonen, så det är väldigt osannolikt att en vulkanisk spricka öppnas där, lugnar Ólafur Gudmundsson.