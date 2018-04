Under natten till lördagen attackerades Syrien av USA, Frankrike och Storbritannien. Över 100 missiler träffade bland annat staden Damaskus.

Men vad ledde till attacken och varför?reder ut.

Misstänkt kemvapen attack i staden Douma

Förra helgen, lördag, uppger WHO, world human organisation, att 70 personer dött och 500 personer skadades i staden Douma i Syrien.

Organisationer och andra världsledare misstänker att det rörde sig om ett kemvapenattentat. Personerna drabbades av förgiftningssymptom som tyder på att kemvapen används.

Anledningen till attacken ska ha varit att få bort rebeller från området. För ett år sedan använde Syriens president Bashar al-Assad samma taktik.

Här kan du läsa om attacken för ett år sedan som dödade 100 personer – varav två barn

Måndag

Under måndagen samlades FN:s säkerhetsrådet för ett akut möte angående händelsen. Nio länder kom på mötet, bland annat Sverige, USA, Ryssland, Storbritannien och Frankrike.

USA krävde en utredning medan Ryssland backade och menade att attentatet var påhittat. Något som inte togs väl av resterande världsledare.

För att en utredning skulle genomföras krävdes det att alla nio länder på plats röstade för och ingen av länderna emot. Ryssland valde att säga nej till en utredning, skriver SVT.

Onsdagen



Under onsdagen gick USA:s president Donald Trump till verbal attack mot Rysslands president Vladmir Putin. I en Tweet hotade han landet för deras relation till Syrien och dess president Bashar al-Assad.

"Ryssland lovar att skjuta ner alla missiler som skjuts mot Syrien. Gör er redo Ryssland för de kommer, fint nytt och "smart"! Du borde inte vara vän med gas-mördande djur som mördar sitt eget folk och njuter av det", skrev presidenten på Twitter.

Donald Trump under onsdagen. Bildkälla: Twitter

Men även Frankrikes president Emmanuel Macron kommenterade en eventuell attack. Under onsdagen sa han att en attack inte var omöjlig.

På Twitter skrev han att Frankrike skulle använda sig av tre åtgärder.

"1. Vi fortsätter att diskutera teknisk och strategisk information med våra allierade för att bestämma vilken åtgärd vi ska ta, vilket blir klart om några dagar."

"2. Vi kommer ta tillbaka rätten att förbjuda kemvapen."

"3. Vi arbetar för att hjälpa den civila befolkningen med humanitärt arbete från FN och andra icke-statliga organisationer på plats."

Torsdagen

Under torsdagen fortsatte hoten på Donald Trumps Twitter. Denna gång tydligare. Det handlade inte längre om Syrien skulle attackeras utan NÄR.

"Jag sa aldrig när en attack mot Syrien skulle bli. Det kan bli väldigt snart eller inte snart alls. I alla fall har USA, under mitt styre, gjort ett riktigt bra jobb i att få bort ISIS från områden. Vart är vårt 'tack'?"

Medan Ryssland höll kvar vid att attentatet i Douma aldrig skedde.

– Vi har obestridliga bevis på att detta var ytterligare en iscensatt händelse, sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov under torsdagen.

Emmanuel Macron, Frankrikes president, påstod att han har bevis på att Syriens Bashar al-Assad låg bakom attacken.

Från staden finns bilder som visar skadade vuxna och barn. Enligt WHO har de drabbade typiska symptom – som andningsvårigheter och brännskador.

Den förväntade attacken

Natten till lördagen skedde den förväntade attacken mot Syrien. Över 100 missiler attackerade på under en timme träffade tre anläggningar i Syrien. Bland annat i staden Damaskus.

– Jag gav order till USA:s militära styrkor att genomföra precisionsanfall mot mål som associeras med den syriske diktatorn Bashar al-Assads kemiska stridsmedel, säger Donald Trump i ett tal under lördagen enligt CNN.

Och var tydlig med att även Frankrike och Storbritannien är bakom attacken.

– Den gemensamma amerikanska, brittiska och franska responsen gentemot dessa ohyggligheter kommer att omfatta alla de nationella maktinstrument vi har: militära, ekonomiska och diplomatiska, sa han i talet.

Under natten till lördag attackerades Syrien. Bildkälla: TT

Enligt Storbritanniens premiärminister Theresa May kom attacken med ett budskap. Att det är ett "tydligt meddelande till alla som tror att de kan använda kemvapen utan konsekvenser", sa hon under en presskonferens under lördagen.

Tre personer uppges ha skadats i attacken, skriver CNN.

Ryssland svarar på attacken

Vladimir Putin svarar på attacken under lördagen genom att kalla på ännu ett säkerhetsmöte med FN. Enligt experter är relationen mellan USA och Ryssland värre nu än under kalla kriget, skriver Aftonbladet.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström tror att attacken kommer förvärra situationen.

– Jag ser inte att ett folkrättsbrott ska lösas med att man begår ännu ett folkrättsbrott, säger Wallström till TT.



Artikeln uppdateras

