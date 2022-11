Sverige vann årets sista landskamp: "Fick svar"

Kvalspelet till fotbolls-EM i Tyskland 2024 kommer att vara i fokus under herrlandslagets kommande år. Tidigare i höst lottades Sverige in i samma kvalgrupp som stornationen Belgien samt duktiga Österrike. Även Estland samt Azerbajdzjan kommer att utmana Blågult om platserna i EM-slutspelet. Ettan samt tvåan i gruppens sluttabell är EM-klara. Det lag som blir trea får chansen att nå EM via playoff som spelas i mars 2024.

Sveriges matcher i kvalet till EM i Tyskland 2024:

24/3: Sverige-Belgien

27/3: Sverige-Azerbajdzjan

20/6: Österrike-Sverige

9/9: Estland-Sverige

12/9: Sverige-Österrike

16/10: Belgien-Sverige

16/11: Azerbajdzjan-Sverige

19/11: Sverige-Estland

Januariturnén, där den svenska truppen mestadels brukar bestå av allsvenska spelare, har vid två tillfällen ställts in på grund av pandemin. I början av nästa år kommer januariturnén tillbaka. Även träningslandskamper kan komma att tillföras herrlandslagets spelprogram under 2023.