Fridolin om Åkessons uttalande: ”Det här är helt orimligt”

Okej, så allt började med att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var med i Morgonpasset i P3 imorse, och utsattes för en roast – något som alla partiledare utsatts för innan sina intervjuer i Morgonpasset. Efteråt påstod han i programmet att han ville "lägga ner hela kanalen".

Men sedan under dagen backade Jimmie Åkesson, och skrev i ett Facebook-inlägg att han inte alls vill lägga ner radiokanalen.

– Jag vill inte lägga ner medier, jag betonade också det i intervjun, att om jag hade varit chef hade jag velat ändra, men jag är inte det, jag är politiker. Jag lägger mig inte i vilka medier som finns, säger han till Tv4.

Men om chansen gavs så skulle han vilja sälja public service.

– Man borde kanske sälja den till kommersiella intressen, för det är ju en kommersiell kanal egentligen, säger Åkesson till Tv4.

"Jag säger det som licensbetalare"

Men senare under onsdagen möttes Åkesson och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin under en debatt i Expressens TV:s "Bara politik", där Åkesson utvecklade det han redan sagt under P3:s morgonprogram.



– Jag vill betona att jag säger det som licensbetalare, inte som politiker som ska gå in och lägga ner medier. Men jag tycker att P3 är en skitkanal, det tycker jag verkligen.

Han fortsätter:

– Det som föregick det här var en ganska plump, väldigt dålig satir, som jag tycker är signifikativ för P3. Det föranledde att jag gick hårt åt dem, jag tycker att de förtjänade det.

Miljöpartiet håller inte med

Men enligt Gustav Fridolin, som även han varit med i Morgonpasset i P3, är det helt orimligt.

– Det här är helt orimligt. Vi har alla blivit utsatta för den här satiren, jag tror inte att någon älskar det. Att stå och säga att här borde vi ändra inriktningen, det är precis den klåfingrighet mot medier som vi ser i andra länder, sa han under Expressens "Bara politik".

Sverigedemokraterna presenterade idag sin politik för valet 2018, och man lade också fram sin klimatpolitik. Bensinen ska bli 70 öre billigare, enligt Sverigedemokraternas politik. Samtidigt vill man att biodrivmedel ska bli dyrare, läs mer om det här.