Vi provkör Polestar 3: Räddningen för det krisande bilmärket?

Polestar 3 blir tillsammans med kommande Polestar 4, märkets viktigaste modeller.



Polestar 3 ger sig in i ett rejält tufft segment bestående av bilar som Audi Q8 e-tron, BMW iX, och Mercedes-Benz EQE SUV.

Den nya modellen vill kombinera rafflande köregenskaper med rejäla doser premiumkänsla.

Vi testar Mercedes EQE SUV - en eldriven komfortkung?

Polestar 3 måste vara en riktig stjärna för att rädda märket. Foto: Polestar

En atletisk pjäs

Vid första ögonkastet är det omöjligt att missa de tydliga Volvo-kopplingarna. Framlyktorna påminner om Tors hammare, som Volvos ljussignatur kallas, och i det stora hela ser Polestar 3 ut som en Volvo XC60 som tagit anabola.

Volvo-inslagen fortsätter även på insidan där stolarna, symbolerna på olika knappar, och infotainmentsystemet alla är hämtade direkt från syskonmärket.

Polestar 3 är en väldesignad skapelse och dess atletiska yttre ger en inblick i vad som döljer sig under huven.. Interiört möts man av en instrumentpanel i form av en skärm på 9 tum och en vertikal infotainmentskärm på 14,5 tum.

Materialvalen är högkvalitativa och hela interiören känns robust. Det finns tydliga lyxbetonade inslag, och stolarna är vansinnigt bekväma. Bagageutrymmet är mindre än hos konkurrenterna.

Infotainmentsystemet är lättanvänt men vi upplevde en hel buggar under vårt test, vilket kan härledas till att bilarna vi testade var förseriebilar.

Det rör sig om ett Google-baserat system som fungerar som väntat. Navigationen är således i form av Google Maps, något som är ett väldigt välkommet inslag. På tok för många funktioner har emellertid tillägnats just skärmen.

Resultatet är att bestämt basala funktioner – som att öppna handskfacket – görs via skärmen. Det finns dock genvägar till att exempelvis stänga av varningen för hastighetsöverträdelse. Även backspeglar och ratt ställs in via skärmen.

Körde 413 km/h på motorvägen - la upp video

Interiören är en avskalad historia. (Foto: Polestar)

Föraren i centrum

Rent kördynamiskt är det första man lägger märke till luftfjädringen som höjer lyxkänslan. Polestar 3 är bekväm i normalläget även om den är styvare än många av sina konkurrenter.

Sikten runtom är god, vilket även gäller bakåt, den låga taklinjen till trots. I stadskörning är Polestar 3 lättmanövrerad och upplevs som mindre än vad den är.

När man lämnar stadskärnan och ger sig ut på motorväg träder Polestar 3:s mer lyxbetonade ambitioner fram. Ljudnivån i kupén är låg – delvis till följd av den spanska huvudstadens marmorlena asfalt – och det är farligt enkelt att segla upp i hastigheter som blir svåra att försvara gentemot den lokala sheriffen.

Efter ett antal mil på det spanska motorvägsnätet var det dags att ge oss upp i bergen. Under presentationen av Polestar 3 menade märket på att ”om man inte har en bil som gör att man vill ta en omväg hem så har man valt fel bil”.

Det är således högt ställda krav på upplevelsen bakom ratten på gäller Polestar 3. Märket beskriver 3 som ”en suv som känns som en sportbil” vilket sätter ribban högt och känns tämligen överdrivet. ‘

Körglädje är alltså tänkt att vara dess paradgren. Att ställa in ”sportläget” via infotainmentskärmen kräver dock på tok för många klick. Det finns inget regelrätt sportläge, utan samtliga parametrar – styrning, dämpare, gasrespons – måste ställas in var för sig, manuellt av föraren.

Nya viktiga elbilen från Volkswagen - med 70 mils räckvidd

Polestar 3 fokuserar mycket på körglädje. (Foto: Polestar)

Med fokus på sportighet

Vid mer aktiv körning är det första man märker styrningen. Den upplevs som väldigt naturlig med hyfsad feedback och det är tydligt när man börjar nå bilens dynamiska gränser och vägen till gränsen är successiv.

Det är med andra ord bilen som säger stopp innan fysikens lagar träder fram, ett måste för en kärra som väger hela 2,7 ton. Just vikten är något Polestar lyckats dölja väl och den nya sportiga suven upplevs som bra mycket flinkare än vad den tekniska datan ger nys om.

Det tydligaste tecknet på den enorma vikten är egentligen accelerationen som är långt ifrån så explosiv som man kan förvänta sig av en prestanda-suv med över 500 hästkrafter. Plattan i mattan möts inte av en särskilt chockerande upplevelse, utan kraften disponeras oerhört linjärt.

Det mest imponerande med Polestar 3 är emellertid fjädringen och den hanterar grova och ojämna landsvägar med bravur.

Det är aldrig så att man flabbar bakom ratten på Polestar 3 och man kommer inte att välja den långa vägen hem för sakens skull. Men den upplevs som förvånansvärt lekfull och blir aldrig överdrivet hård, vilket är gynnsamt för körning på vanliga vägar.

Vi provkör Citroën ë-C3 - årets viktigaste elbil?

Baksätet är helt okej. (Foto: Polestar)

Exteriört har Polestar lyckats väl med 3. (Foto: Polestar)

Polestar 3 är viktigare än någonsin

Polestar 3 känns lite som en korsning mellan en Tesla och en Porsche, på gott och ont. Rent kördynamiskt imponerar den rejält och lyxkänslan är påtaglig. Den erbjuder inte samma interiöra raffinemang som en Porsche, men det är snarare en fråga om kontrasten mellan något skandinaviskt och tyskt. De tydliga Volvo-kopplingarna inkräktar emellertid på känslan av exklusivitet.

I det stora hela har dock Polestar 3 tveklöst de egenskaper som krävs för att bli en framgångssaga sett till kördynamik och känsla. Den ger sig in i ett oerhört tufft segment bestående av kräsna köpare, men erbjuder något tillräckligt annorlunda för att det ska vara tilltalande.

Med sin tredje modell har Polestar visat att de vet hur man bygger en bil, men det gäller att konsumenterna verkligen vill testa något nytt.

Hur länge håller batteriet i en elbil? Ny studie ger svar

Polestar 3 upplevs som förvånansvärt flink. (Foto: Polestar)

Första intryck av Polestar 3: 4/5

Motor: En elmotor på varje axel, 517 hästkrafter, 910 newtonmeter

Kraftöverföring: 1-stegad automatlåda, fyrhjulsdrift

Acceleration 0–100 km/h: 4,7 sek

Toppfart: 210 km/h

Elektrisk räckvidd: 561 km

Vikt: 2 584 kg

Mått (längd/bredd/höjd): 4900/2120/1614 mm

Pris: Från 1 030 000 SEK