Runt om i landet bänkade sig svenskarna för den rafflande finalen i årets upplaga av Melodifestivalen.

Vem vann Melodifestivalen 2022?

Efter en spännande kväll fylld av musik, dans, skratt och hyllningar lyckades Cornelia Jakobs, 30, kamma hem segern och därmed en säker plats i Eurovision Song Contest i Turin, Italien.

Foto: Paul Wennerholm/TT

Med låten "Hold me Closer" lyckades Jakobs charma hela svenska folket.

– Fan, vad nice! Jag älskar er! ropar Cornelia Jakobs till publiken efter beskedet.

2011 och 2012 tävlade hon i Melodifestivalen med sitt tidigare band Love Generation. Men solodebuten har hittills varit ännu mer framgångsrik i Melodifestivalsammanhang för Cornelia Jakobs då Love Generation som bäst tog sig till Andra chansen när det begav sig.

Foto: Paul Wennerholm/TT

Låten har hon skrivit tillsammans med bästa vännen Isa Molin och pojkvännen David Zandén och paret fann faktiskt varandra under arbetet med bidraget – som handlar om ett ex som hon var hjärtekrossad över.

– Det var fint att mitt krossade hjärta ledde mig till det här, har hon tidigare sagt till TT.

Cornelia Jakobs var den som ledde Melodifestivalen när tittarnas röster återstod. Hon har varit storfavorit hos både kritiker och spelbolag att ta hem segern i Sveriges största musiktävling – och när de internationella jurygrupperna sagt sitt låg hon också i topp med fyra tolvpoängare.

Bildkälla: Claudio Bresciani/TT

När är Eurovision Song Contest 2022?

Cornelia Jakobs kommer representera Sverige i Eurovision Song Contest 2022 i Turin, Italien mellan 10-14 maj 2022.

Grattis Cornelia Jakobs till segern!

Foto: Paul Wennerholm/TT

Vilka tävlade i finalen av Melodifestivalen 2022?

1. Klara Hammarström - Run To The Hills

2. Theoz - Som du vill

3. Anna Bergendahl - Higher Power

4. John Lundvik - Änglavakt

5. Tone Sekelius - My Way

6. Anders Bagge - Bigger Than The Universe

7. Robin Bengtsson - Innocent Love

8. Faith Kakembo - Freedom

9. Liamoo - Bluffin

10. Cornelia Jakobs - Hold Me Closer

11. Cazzi Opeia - I Can't Get Enough

12. Medina - In i dimman

