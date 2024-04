Bianca Ingrosso hånas för sin lunch: "Får panik"

Det är på TikTok som influencern och entreprenören Bianca Ingrosso, 29, nu rör upp känslor. I ett nytt klipp så berättar hon om en av sina favoritluncher i Stockholm. Bianca gillar att beställa en sallad från en restaurang som heter Reload. Men hon ser till att ha sin egna twist på den.

Hon beställer en sallad med lax – men plockar bort flera ingredienser.

Bianca Ingrosso visade sin favoritlunch. Bildkälla: TikTok/Bianca Ingrosso

Bianca Ingrosso möter kritik för sin lunch

– Det här är min favoritsallad i stan. Det är från Reload. Det är deras Salmon Ginger med otrolig lax, ginger (ingefära, reds anm), soltorkade tomater, gurka, basilikadressing, berättar hon och fortsätter:

– Jag tar bort äpplet för jag är allergisk mot äpple. Jag tar bort osten. Och så tar jag bort quinoan. Så får man som en syditaliensk, fräsch sallad vid stranden, som bara är krispig, syrlig med god fräsch lax, säger Bianca i klippet.

Bianca Ingrosso berättar att hon plockar bort flera ingredienser. Bildkälla: TikTok/Bianca Ingrosso

Hon visar även en acai bowl som hon tycker är "bäst i hela stan".

– Jag tar bort granola och jordnötssmör, för jag tycker att det blir godare utan. Jag har alltid tyckt det. Jag vet inte varför, berättar Bianca i klippet.

Bianca Ingrosso visar också en acai bowl – även den beställs utan flera olika ingredienser. Bildkälla: TikTok/Bianca Ingrosso

I kommentarsfältet möttes Bianca genast av kritik från upprörda följare som menade att hennes klipp var triggande och uppmuntrade till ätstörningar.

"Tar bort osten, granolan OCH jordnötssmöret? hjälp"

"Just sånt här som bidrar till ätstörningar eller att trigga dem som redan kämpar med det.."

"Får panik på sånna här ätstörda beteenden"

"Du menar alltså att du tog bort allt som innehöll fett/kolhydrater pga att ”det blir godare så”? Inte pga någon annan anledning?"

"Jag brukar beställa Friscomål utan burgare och pommes. Jag tycker det blir godare så."

Biancas klipp väckte starka reaktioner. Bildkälla: TikTok

En del av kritiken som kommit in under Biancas video på TikTok. Bildkälla: TikTok

I ett efterföljande klipp försvarade Bianca sitt val att ta bort så många ingredienser från sin mat, och hon menar att hon helt enkelt var sugen på en sydeuropeisk sallad med fisk och sallad.

I ett efterföljande klipp gick Bianca Ingrosso ut och försvarade sig. Bildkälla: Stella Pictures

Genom åren har Bianca Ingrosso varit öppen med att hon lider av ätstörningen bulimi. Av den anledningen har Bianca valt att inte lägga up så kallade "mukbangs" eller "What I eat in a day"-klipp på sina sociala medier.

– Jag associerad med mat, jag kan aldrig vinna den fighten. Och jag kan förstå hur det ser ut. Det kan jag absolut förstå, berättar Bianca Ingrosso i klippet

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Ideella föreningen Shedo

Ätstörningslinjen 020-20 80 18

Frisk & fri Riksföreningen mot ätstörningar

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80