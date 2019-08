Molly Sandén om Avicii i sommarpratet: "Han mår inte bra"

Nyheten om att Tim "Avicii" Bergling hade gått bort chockade flera miljontals människor världen över.

Någon som berättar om tiden innan tragedin är sångerskan Molly Sandén, 27.

Under lördagen släpptes hennes sommarprat i P1.

Molly Sandén. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT

Berättar om Avicii

Hon berättar i avsnittet om en period i början av sin karriär, när hon fick följa med Tim Bergling på en spelning i Las Vegas.

Det var då hon upptäckte att dj-stjärnan inte mådde bra, alls.

– Han drog sig undan. Det fanns stunder då jag försökte fråga honom om det, men jag var för ung. Jag hade inte verktygen, ingen av oss hade det. Det var tydligt att han inte mådde bra, berättar hon när hon upptäckte att Tim inte verkade trivas i sin vardag.

Blev orolig

Samtidigt som hon började lägga märke till Tims välmående, berättar hon om det överflöd av lyx de befann sig i under dagarna i Las Vegas. Trots alla överdådiga våningar och mängder av rum blandat med hummer och champagne, kunde hon inte låta bli att oroa sig över världsstjärnan, som alltid drog sig undan.

Under en stund hade hon dessutom hört Tim säga att hans kropp inte klarade av turnélivet.

Tim gick bort den 20 april 2018. Bildkälla: Björn Lindgren/TT

Ville prata med honom

Det var då hon bestämde sig för att ta ett snack med artisten, för att uppmana honom till att ta en paus.

Hon förklarar att hon, efter att spelningen var över, gick till logen för att prata med honom. Hon passerade flera swimmingpools och pampiga palmer på den enorma utomhusklubben samtidigt som fyrverkerierna exploderade ovanför.

– Jag måste visa mitt backstage-pass för sju olika vakter innan jag till slut når Tims loge. Men den är tom. Hans assistenter berättar för mig att han redan flugit vidare till Tyskland. "Men han mår inte bra", säger jag ut i luften. De ler och skakar på huvudet. "The show must go on", berättar hon i avsnittet.

"Då vill jag inte ha det"

Det var då Molly kom till insikt om livet som stjärna.

– Är det såhär att vara på topp, att ha så många människor som är så beroende av dig ekonomiskt att det skulle få förödande konsekvenser bara man sjukskrev sig från en enda spelning, då vill jag inte ha det. Inte alls. Inte något av det, säger hon i avsnittet.