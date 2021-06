Efter obehagliga händelserna – Bianca Ingrosso letar ny lägenhet

Bianca Ingrosso lever lyxlivet. Hon äger ett framgångsrikt företag, har över en miljon följare på sociala medier och har precis köpt en lägenhet i Spanien.

"Polisen kom"

Men allt är inte guld och gröna skogar för influencern. Den senaste tiden har hon öppnat upp sig en hel del om människor som tagit sig in i hennes lägenhet och plingar på dörren.

"Jag hade en man som försökte ta sig in i mammas hus en gång under ett helt dygn när jag var där själv. Han försökte så pass mycket att jag fick putta ut honom och polisen kom. En annan man klev in i lägenheten här en morgon så Phillipe fick putta ut honom", skrev hon tidigare på Instagram.

"Funderar seriöst på att flytta"

I en vlogg berättade Bianca att människor står utanför hennes lägenhet och skriker samt att det ofta är folk som försöker att ta sig in i hennes port, något du kan läsa mer om här.

– Jag funderar seriöst på att flytta då jag tycker att det är så jobbigt. Hundarna skäller och blir superstressade när det konstant plingar på dörren, säger hon i vloggen.

Fått nog

Nu har Bianca fått nog och har därför börjat leta efter ett nytt hem. Det meddelar hon på Instagram.

"Går på lägenhetsjakt idag och ska spela in Caia-innehåll hela dagen!", skriver hon under bilden.