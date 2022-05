Bianca Ingrossos dolda problem i nya lyxlägenheten

Influencerdrottningen Bianca Ingrossos, 27, karriär fortsätter att gå som tåget. Sminkföretaget Caia Cosmetics fortsätter växa och teamet flyttade nyligen till ett nytt, ännu större, kontor på Östermalm i Stockholm.

Men det är inte den enda flytten som står på Biancas agenda.

Bianca Ingrosso har köpt en ny lägenhet

I slutet av förra året meddelade hon att hon har köpt en ny lägenhet, där hon ska bo tillsammans med pojkvännen Phillipe Cohen.

”Jag vill bo där för resten av mitt liv och uppfostra våra barn där. Känslan jag får i den här lägenheten är en känsla jag aldrig känt förut. Det är så varmt, mysigt och älskvärt hem redan.”, skrev Bianca på Instagram.

Bianca Ingrossos framgång återspeglas minst sagt i prislappen på lägenheten. Den 300 kvadratmeter stora Östermalmslägenheten visade sig nämligen inte vara någon billig historia.

Priset: Så mycket kostade Bianca Ingrossos lägenhet

Exakt hur mycket hon behövde hosta upp för lyxlägenheten har hon inte berättat, men i en Youtube-video avslöjade hon nyligen att priset i alla fall landade på över 40 miljoner kronor.

– And it did. Den kostade ganska mycket mer... Men det är värt det, det är värt det, det är värt det. Det är det här jag har jobbat för, berättade Bianca.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

Bianca Ingrossos storslagna renoveringsplaner i nya lägenheten

Men innan flyttlasset går ska lägenheten renoveras, och det är inga blygsamma planer som Bianca har för den nya bostaden.

– Jag kommer att renovera mycket mer än jag trodde från början, men det är bara för att jag är så peppad, sa Bianca i en vlogg.

Och Bianca verkar minst sagt ha slagit på den stora renoveringstrumman.

Foto: Youtube/Bianca Ingrosso

– Jag ska få en egen walk-in-closet! Jag kommer ha TVÅ walk-in-closets. En till the boyfriend och en jättestor till mig själv, berättade Bianca i en annan video.

Bianca Ingrosso har stött på problem med nya lägenheten: "Suger röv"

Och nu börjar det närma sig med stormsteg till stunden då Bianca får tillträde till den nya lägenheten. Men nu avslöjar hon något som hotar att överskugga lyckan en aning…

I en frågestund på Instagram under den gångna helgen fick Bianca frågan om vad som är “topp tre bästa sakerna” i hennes liv just nu.

“Att jag får nycklarna om 2 veckor till min lägenhet och få börja renovera. Verkar dock som det kommer ta lite mer än 1 år innan den blir klar och det suger röv haha.”, skriver Bianca.