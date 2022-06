Därför pratar alla om Hot Girl Summer

Det var tidigare i veckan som Paulina "Paow" Danielsson publicerade en bild på sin Snapchat med texten "Tagga hot girl summer då", vilket fick många av hennes följare att reagera.

Har det tagit slut med pojkvännen Alexander Zobel?

Och mycket riktigt var det så...

I en intervju med Nyheter24 berättade Paow att profilerna inte längre är tillsammans och att det hela började med Alexanders resa till Cannes. En resa som hon själv inte blev medbjuden på efter att ha skrivit negativt om Danmark.

Ett av Paows senaste inlägg på Snapchat. Bildkälla: Kattpaow/Snapchat

– Han åkte ju på det här bröllopet i Cannes dit jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, säger Paow och tillägger att hon är ”ganska stark”.

På frågan om hon nu är sugen på att ge sig ut och dejta säger Paow att hon är redo för allt, men att hoppa in i ett seriöst förhållande direkt står inte på agendan.

Vad betyder Hot Girl Summer

Men vad är då Hot Girl Summer och vad innebär fenomenet?



Jo, uttrycket började florera på sociala medier för cirka två år sedan och används ofta i sammanhang där en tjej precis blivit singel. Detta gör då att denne kan förbereda sig på en Hot Girl Summer där hon kan göra vad hon vill, festa loss, leva loppan och ha kul utan att behöva anpassa sig efter någon.

Så, vilka tippar vi är redo för en tvättäkta Hot Girl Summer?

Alice Stenlöf

Var tidigare tillsammans med rapparen Jireel men är nu single as a pringle.

Alice Stenlöf. Bildkälla: alicestenlof/Instagram

Linn Ahlborg

Gick nyligen ur en relation från Carl Linder. Linn har nu skaffat lugg och är minst sagt redo för mingel.

Linn Ahlborg. Bildkälla: linnahlborg/Instagram

Hanna Friberg

Hanna berättade nyligen i podden "Måndagsvibe" att hon i sin senaste relation blev bedragen men att hon då var redo att förlåta sitt ex. Dock valde han att göra slut.

Vi hoppas Hanna kommer att fylla sin Instastory med härliga klipp från en hejdundrans Hot Girl Summer.

Hanna Friberg. Bildkälla: hannafriberg/Instagram

Det ska minsann bli spännande att följa.