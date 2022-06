Efter uppbrottet från Paow – Alexander Zobel dyker upp på Instagram med främmande tjej

I mars förra året reste influensern och realityprofilen Paulina "Paow" Danielsson, 27, till Mexiko och föll pladask för dansken Alexander Zobel, 28.

Det sa klick direkt – och sedan dess har paret levt ett glassigt liv, pendlandes mellan lyxiga resmål och fina lägenheter.

Paow om uppbrottet: "Tror att han träffat någon"

Men även den finaste kärlekssagan har ibland sitt slut, och under torsdagen bekräftade Paow för Nyheter24 att hon och Alexander gjort slut.

– Han åkte ju på det här bröllopet där jag inte var medbjuden efter vad jag skrivit om Danmark. Och han ringde inte på fyra dagar. Sen gjorde han slut. Jag tror att han har träffat någon annan. Men jag blev inte så sårad, men lite ledsen. Det känns ganska skönt, It is what it is, säger Paow och tillägger att hon är ”ganska stark”.

Så lever Alexander Zobel efter uppbrottet från Paow

Efter att förhållandet tog slut mellan Paow och Zobel har influensern flyttat hem till sin mamma. Men expojkvännen då, vad pysslar han med?

Av hans Instagram att döma verkar hjärtekrosset långt borta för Alexander, som är iväg och firar sin födelsedag i Cannes. På sin Instagram delar han med sig av flera videoklipp från firandet på den lyxiga strandrestaurangen "La Môme Plage"



I ett klipp på sin Instagramstory dyker han plötsligt upp med en främmande kvinna, som han bjudit upp till dans till tonerna av Abba.



"Vi känner dessutom inte henne", skriver Alexander Zobels vän till klippet.