Paow visar upp skönhetsförändringen – efter uppbrottet från Alexander Zobel

Paulina "Paow" Danielsson, 29, har sedan 14 års ålder varit en av vår svenska blogg och influensersfärs största snackisar.

2013 dök hon upp i Paradise Hotel tillsammans med bland andra Jeppe Johansson, Samir Badran och Aina Lesse och tillsammans skapade de tv-historia. Sämre blev det inte 2014 när hon på nytt dök upp tillsammans med Saga Scott, Ylva Fogel och Smail Alihodzic.

Efter det har Paow synts i både fler PH-säsonger, Ex on the beach, Temptation Island och Lyxfällan. Hon skymtades även i Bonde söker fru vilket många glömt. Hon skrev nämligen brev till hästbonden Pontus Hugosson. På grund av att hon under tiden befann sig i USA kunde hon dock inte medverka.

Paulina "Paow" Danielsson skrev brev till bonden Pontus. Bildkälla: TV4

Pontus Hugosson. Bildkälla: TV4

Paows nya skönhetsförändring

Men utanför programmen fortsätter Paow att leverera rubriker – endast genom att vara Paow. Under det senaste året har hon och ex-pojkvännen Alexander Zobel rest land och rike runt på lyxiga turer där några av dåvarande parets pitstops varit på kliniker.

Alexander och Paulina gjorde operationer ihop. Bildkälla: kattpaow/Instagram

Tillsammans gjorde de bland annat cat eye-ingrepp och Alexander som inspirerats av Paulina valde även att fixa Hollywoodsmile.



I början av sommaren tog dock kärlekssagan slut, vilket Paow avslöjade först till Nyheter24. I intervjun berättade hon att hon inte blev medbjuden på ett bröllop i Cannes då hon pratat illa i Danmark. Alexander hörde sedan inte av sig på tre dagar för att sedan ringa och göra slut.

Men som vi alla vet har Kattpaow nio liv och landar alltid på fötterna. Hon befinner sig just nu på resande fot tillsammans med en vän, och nu har hon valt att göra en skönhetsförändring på egen hand.

Hon har dock inte lagt sig under kniven – utan saxen.

Paulina gick nämligen till frisören och kapade av en bra bit av sitt hår. Och nu berättar hon att hon stormtrivs.

Paulinas nya look. Bildkälla: Paulina Danielsson/Snapchat

Snyggt!