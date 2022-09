Paow avslöjar hemlighet om nya Paradise Hotel i livevideo

Paulina "Paow" Danielsson, 29, är verkligen vad man idag man kalla för en tvättäkta dokusåpadrottning. Hon började blogga redan som 14-åring och hade efter ett par år en av Sveriges största livsstilsbloggar.

Men plötsligt så försvann hon från bloggen och sociala medier – men det hade sina naturliga förklaringar. 2013 klev hon nämligen in i Paradise Hotel för första gången och där gick startskottet för en karriär i dokusåpa-Sverige.

Paulina gjorde tv-succé 2013 och 2014. Bildkälla: Viafree

Idag har hon varit med i Paradise Hotel hela tre gånger – 2013, 2014 (då hon vann) samt 2019. Hon var även aktuell med säsongen (2020) tillsammans med en rad andra kända ansikten.



Meritlistan inom tv stannar inte där. Hon har även varit med i Ex on the beach, Lyxfällan, Hemliga beundrare och Temptation Island där hon medverkade tillsammans med ex-pojkvännen Mattias Coleman.

Men under de senaste åren har Paow inte synts till i någon mer TV. Idag livnär hon sig på sin OnlyFans där hon varje månad degar in ordentliga summor. Utöver det har hon fortsatt skapa rubriker med sin tidigare relation med jetset-dansken Alexander Zobel samt sitt politiska ställningstagande på sociala medier.



Paow svarar på frågan om Paradise

Många av Paulinas följare undrar dock när det är dags för henne att dyka upp i rutan igen. Paradise Hotel kommer nämligen tillbaka med nytt upplägg i höst och har även döpt om sig till "Paradise". Det har hintats vilt om att Paow kommer att göra en comeback.

Under onsdagen sände Paow live och valde då att en gång för alla svara på spekulationerna. Hon sände live med Elvis som frågade henne.

– Kommer vi att få se dig i Paradise i år?

– Nej men herre gud, jag är alldeles för gammal för det nu. Jag är ju 29 år gammal nu. Men du kan ju vara med som typ nyss fylld 18, skrattade Paow.

– Jag skulle inte palla vara utan min telefon, svarade Elvis.