Så bor Jan Guillou på Östermalm – Nakenkonst och dyr design

I ett pampigt sekelskifteshus ett stenkast från Strandvägen bor författaren Jan Guillou. I våningen på Östermalm har han och hustrun Ann-Marie Skarp levt tillsammans i nästan 30 år.

Enligt Bebyggelsregistret så ritades huset av arkitekten Lars Bäckvall och stod färdigt 1892. Flera av våningarna i huset på den åtråvärda adressen kan skryta med vackert utsmyckade kakelugnar, nästan 3,5 meter i takhöjd, vackra pardörrar med snirkliga dörröverstycken och tidstypisk boasering.

Ann-Marie Skarp och Jan Guillou bor ett stenkast från Strandvägen på Östermalm. Där har de bott tillsammans i 25 år. Bildkälla: Stella Pictures.

På Strandvägen i Stockholm säljs ofta några av landets dyra lägenheter. Här är kvadratmeterpriset ofta det högsta i landet. Bildkälla: Stella Pictures.

Därför bor Jan Guillou på Östermalm

Hur kom det sig att en socialist som Jan Guillou hamnade på Östermalm? I en intervju med Dagens Nyheter berättade Jan Guillou år 2011 om varför han flyttade till den exklusiva stadsdelen redan 1968.

– På grund av vänsterns intolerans och högerns tolerans är det bättre för mig att bo här. De som kallar sig vänster på Söder anser att jag inte är socialist på rätt sätt, inte feminist på rätt sätt. Och vi ska inte prata om vad djurvännerna tycker om mig, sa Jan Guillou då.

Jan Guillou flyttade till Östermalm redan 1968. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Jan Guillou bor i en oerhört exklusiv sekelskiftesvåning. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Jan Guillou i våningen på Östermalm 1999. Bildkälla: Mark Earthy/TT Bild

I samma intervju berättade Jan Guillou att han trots sin politiska åskådning kommer väl överens med grannarna.

– Jag skulle tro att min fru och jag är de enda i huset som inte är moderater, sa han – men poängterade att tillställningar i bostadsrättsföreningen förflöt helt friktionsfritt.

Detta då man enligt etiketten inte "pratar om magar, pengar eller politik", förklarade Guillou.

Strandvägen i Stockholm. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Inreder med Svenskt tenn – dyra detaljen avslöjad

Jan Guillou och hustrun har nästan 100 kvadratmeter att bre ut sig på – och med tanke på Guillous imponerande samling av böcker kan det nog behövas. I en intervju med Dagens Nyheter berättade Guillou i fjol att det rör sig om "tusentals" böcker.

– Bokhyllorna är proppfulla överallt. Därför har det även uppstått olika bokhögar utan någon särskild ordning. Då och då lovar jag mig själv att ta itu med högarna men det tycks alltid komma någonting i vägen, berättade han för Dagens Nyheter.

Jan Guillou har tusentals böcker hemma i våningen. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Jan Guillou hemma i soffan. Till vänster, kuddar från Svenskt tenn och i bakgrunden av lampa signerad Josef Frank. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Utöver de många böckerna så har Guillou inrett med flera svenska designklassiker så som vad som ser ut som den klassiska golvlampan 1842 designad av Josef Frank för Svenskt Tenn – en liknande mässingslampa kostar cirka 12 000 kronor idag.

I sin mysiga soffa ligger det även flera kuddar från anrika Svenskt tenn – bland annat kudden "The world is a book" som på deras hemsida kostar 1 700 kronor.

Brodereat på kudden är ett av Svenskt tenn-designerns Estrid Ericssons favoritcitat, signerat den helige Augustinus. Texten lyder: "The World Is a Book and he who stays at home read only one page", vilket går att översättas till "Världen är en bok och den som stannar hemma läser bara en sida".

Vackra dörröverstrycken och dignande kristallkronor i Jan Guillous Östermalmsvåning. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild Jan Guillou hemma på Östermalm. Bildkälla: Naina Helen Jåma/TT Bild

Jakttroféer och "nakenkonst" på väggarna hemma hos Jan Guillou

Att Jan Guillou är intresserad av jakt är ingen hemlighet, och hemma i våningen hänger jakttroféer av bland annat älg, kronhjort och dovhjort.

Personlig prägel. Jan Guillous jaktintresse får ta plats i våningen. Från vänster: troféer från älg, kronhjort och dovhjort. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Jan Guillou har även ett dokumenterat och stort konstintresse – och väggarna i våningen pryds av allehanda konst.

År 2006 så skänkte Jan Guillou en akvarell av Anders Zorn till Zornsamlingarna. För det 75 x 100 cm stora verket betalade Guillou en gång i tiden fyra miljoner kronor, något som Falukuriren då skrev om.

En satirmålning föreställande en naken Jan Guillou hänger uppe på väggen. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Den mest utstickande av av verken som Jan Guillou har hemma på Östermalm är kanske ändå en satirmålning föreställande en naken Jan Guillou med medalj runt halsen, målad av satirtecknaren Leif Zetterling.

– Det är en skämtteckning, där skämtet består i att det sitter en tapperhetsmedalj fast i själva skinnet, berättade Jan Guillou i en intervju med Nyheter24 år 2012.

I intervjun berättade Guillou vidare om varför han valde att ha just "nakentavlan" uppe.

– Det har gjorts många satirteckningar av mig men det här är den roligaste. Sen så sitter det ett snällare porträtt av Ann-Marie (Skarp, Guillous fru, reds. anm.) bredvid, sa han då.

Jan Guillous "nakentavla". Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild