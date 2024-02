Bianca Ingrosso börjar medicineras: "Jag har..."

Bianca Ingrosso, 29, är just nu inne i en spirituell resa där hon försökt lära sig att landa i sina känslor och inte trycka tillbaka saker som hon tidigare känt.

I podden "In bed with Emilia" berättade hon nyligen att hon under nästan hela sitt liv känt att människor omkring henne i alla tider försökt att ändra på henne. Inklusive folk i hennes egen familj.

– Killar har alltid... ja men försökt att ändra på mig. Jag har varit för känslostyrd, utåtagerande och jag vet inte vad. Det känns som att i alla mina förhållanden så har jag aldrig dugit som jag är, sa hon då.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Stella Pictures

Hon fortsatte:



– Alltså ja.... sorry mamma men, hon har kanske inte heller.... accepterat mina känslor utan försökt tona ner mig, sa hon då.

Bianca Ingrosso svarade på frågan om höga toppar och djupa dalar. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

I samma avsnitt berättade också Bianca att hon fortfarande är singel och inte träffat någon ny efter sin relation med Phillipe Cohen.

– Jag var i Tulum och blev väldigt uppvaktad av massa karlar, men jag gjorde ingenting med någon. Jag ligger inte bara så där med vem som helst. Gällande förhållande så tror jag nästan att jag nästa gång jag går in i en relation med någon att han måste vara äldre.

Efter sin medverkan valde Bianca några dagar senare att ha en frågestund på sin Instagram där hon svarade på lite frågor om hur hon mår och hur livet rullar på.

En av frågorna som kom var angående hennes ADHD-utredning som snart är avslutad.

Och Bianca berättade då om nästa steg i processen.

Bianca Ingrossos inlägg om medicin. Bildkälla: biancaingrosso/Instagram

"Jag har hög grad av adhd och möter min läkare imorgon för sista mötet och ska då få börja testa på medicin".

Fler influencers som på senare tid pratat om sin ADHD och hur den påverkat dem är Cassandra Klatzkow, Elsa Ekman och Josefine Caarle.

Cassandra berättade bland annat i podden "Det skaver" att hennes ADHD påverkat henne mer än hon i början trott.

– Nu när jag ska börja äta medicin får vi ju se hur den här podden blir. Mitt sätt att alltid vilja avbryta eller berätta vidare på någonting andra säger är ju inte för att jag är en röv utan för att min diagnos för att jag vill hoppa in och avsluta folks meningar, sa Cassandra då.